Yahşihan Belşediyesi’nde gelen götürmüş: 3 başkan, tek dosya, akla ziyan vurgun

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bugün ikinci dalga gerçekleşti.

Operasyonda AKP’li Başkanvekili Aydın Demirdirek dahil 9 kişi gözaltına alındı. 2 bin 31 taşınmaza el konulurken Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın evinde 11 bin mermi bulundu. Yıldıran da gözaltına alınanlar arsında.

KOLTUĞA GEÇEN TUTUKLANIYOR

AKP’li Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te ilk operasyon gerçekleşmiş başkan Ahmet Sungur gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Sungur’un yerine Başkanvekili olarak Ahmet Demirdirek seçildi.

27 Mayıs 2025 yılında ise belediye ile bağlantılı soruşturmada tekrar operasyon düzenlenmiş bu seferde AKP’den önce belediyeyi yöneten MHP’li eski başkan Osman Türkyılmaz 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Savcılık tarafından şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde soruşturma genişledi. 24 Eylül 2026’da Yahşihan’daki yolsuzluk iddiaları üzerine tekrar operasyon düzenlendi. İlk operasyon sonrası 6 yıl hapis cezası alıp tahliye edilen eski başkan Sungur ile Türkyılmaz hakkında 29 Eylül’de tekrar tutuklama kararı verildi.

Aydın Demirdirek

OPERASYONUN SON HALKASI

Bugün sabah saatlerinde ise Yahşihan Belediyesi’ne tekrar operasyon düzenlendi. Operasyonda Sungur’un 6 yıl hapis cezası almasından sonra belediye başkanvekili olarak seçilen Aydın Demirdirek dahil 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza el konuldu.

BİNLERCE TAŞINMAZA EL KONULDU

Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’le bağlantılı olarak;

Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ile 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ile 1 Mercedes-Benz marka lüks jipe el koyma tedbiri uygulandı.

Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.

Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö.'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B.'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.

Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .

AKP’li Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.

Daha sonra MHP’li eski başkan Osman Türkyılmaz da gözaltına alınıp tutuklandı.