AKP'li Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısının evinden cephanelik çıktı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca AKP’li Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün iki ilde 9 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden cephanelik çıktı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Emniyet güçleri savcılık talimatıyla bugün şafak vaktinde belediye personeline ilişkin operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 31 taşınmaza el konulurken Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın evinde 11 bin mermi bulundu.
2 BİN 31 TAŞINMAZA EL KONULDU
Bugünkü operasyon kapsamında; Vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’le bağlantılı olarak;
Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ile 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ile 1 Mercedes-Benz marka lüks jipe el koyma tedbiri uygulandı.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDE CEPHANELİK
Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın ikametinde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
24 EYLÜL’DE İLK OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026’da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 16 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında konutu terk etmeme, 16 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.