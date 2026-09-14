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Halk TV Türkiye Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi adliyeye sevk edildi

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi adliyeye sevk edildi

‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.

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Van’da düğünde takılan altın görüntüleriyle gündem olan ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan adliyeye sevk edildi.

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın, sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz Van'a götürüldüVanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz Van'a götürüldü

TERS KELEPÇENİN GÖRÜNMEMESİ İÇİN ELİNE ŞAL BAĞLADI

İstanbul’daki işlemlerinin ardından Van Ferit Melen Havalimanı’na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Çağla Öz Tançalan’ın, emniyetteki işlemleri de tamamlandı.

Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi adliyeye sevk edildi - Resim : 3

MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. ve Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. de 2 gün önce gözaltına alınmıştı. (DHA)

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi adliyeye sevk edildi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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