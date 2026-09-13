Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz Van'a götürüldü

"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, işlemlerinin ardından Van'a götürüldü.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan fenomen eşi Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri bitti.

Çağla Öz Tançalan daha sonra Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar da Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ise dün İstanbul'da yakalanmıştı. (AA)