Van'da fırtına: Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu

Van'da hava bir anda kabusa döndü. Erciş'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından şiddetini artıran rüzgar, ilçede kısa sürede büyük paniğe neden oldu. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağaç kökünden sökülürken, bazı binaların çatıları uçtu, sahil kenarındaki kafelerde bulunan masa ve sandalyeler devrildi.

FIRTINA BİR ANDA BASTIRDI

Erciş'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 5 dakika sürdü. Yağışın hemen ardından rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçede fırtına etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar, özellikle yol güzergahlarındaki orta refüjlerde bulunan çam ve akasya ağaçlarını yerinden söktü. Kökünden kopan bazı ağaçlar sahil yoluna devrilirken, bazı noktalarda trafik akışı aksadı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Fırtınanın etkisi Vangölü sahilindeki kafelerde de hissedildi. Açık alanda bulunan masa ve sandalyeler şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Bazı binaların çatılarının uçmasına neden olan fırtına, çevrede hasara yol açtı. Devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)