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Halk TV Türkiye Ağustos ayında kışı yaşamışlardı! Fırtına sonrası hasar bilançosu belli oldu

Ağustos ayında kışı yaşamışlardı! Fırtına sonrası hasar bilançosu belli oldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan fırtınanın ardından yapılan incelemede 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlıkta hasar tespit edildi. Köylüler için acil yardım ödeneği talep edilecek.

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde etkili olan dolu ve fırtınanın ardından yapılan incelemelerde 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi.

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EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Çıldır’a bağlı Öncül köyünde önceki gün etkili olan dolu ve fırtına, çeşitli yapılarda hasara neden oldu. Fırtınanın ardından AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında AFAD İl Müdürlüğü’nden 3 araç ve 6 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 1 araç ve 5 personel ile Defterdarlıktan 1 personel görevlendirildi.

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28 YAPIDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlıkta hasar bulunduğu tespit edildi. Hasar ve zarar maliyetinin belirlenmesinin ardından, köylülerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı’ndan acil yardım ödeneği talep edileceği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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