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Parkta oturuyordu başına yorgun mermi isabet etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde parkta oturan 53 yaşındaki M.A.’nın başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Parkta oturuyordu başına yorgun mermi isabet etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde parkta oturan 53 yaşındaki M.A.’nın başına, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Parkta oturuyordu başına yorgun mermi isabet etti - Resim : 1

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PARKTA OTURURKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre M.A., parkta oturduğu sırada nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada ilk müdahalesi yapılan M.A., durumunun ağır olması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yorgun merminin nereden ve kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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