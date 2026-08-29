MGM kâbus gibi hafta sonu tahmini yayımladı! Sel, heyelan, fırtına ve toz hepsi birden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Birçok bölgede sağanak yağış var. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yağışın metrekareye 100 kilograma kadar çıkması bekleniyor. Bazı illerde saatte 90 kilometreye ulaşacak fırtına nedeniyle sel, heyelan, çatı uçması ve ulaşımda aksama riski bulunuyor.Güneydoğuda ise toz görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Ağustos’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışın kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ise yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışındaki İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışındaki Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM KADAR YAĞIŞ

Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzeyinde metrekareye 25 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında ise yağış miktarının 51 ila 100 kilograma ulaşabileceği bildirildi.

Kuvvetli yağışların 30 Ağustos Pazar akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. MGM; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşları uyardı.

RÜZGAR DA SERT ESECEK

Rüzgârın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla’nın iç kesimlerinde rüzgârın hızı saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacak.

Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis’in güney ve doğusunda ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Rüzgârın yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hızla esebileceği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı görülecek. Toz nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceği ve hava kalitesinin azalabileceği bildirildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da 27, Ankara’da 25, İzmir’de 34, Antalya’da 35, Adana’da 31, Samsun’da 24, Trabzon’da 25, Erzurum’da 23, Diyarbakır’da 32 ve Şanlıurfa’da 31 derece ölçülecek.

BÖLGE BÖLGE İL İL DURUM

Marmara

Bölgenin doğusunda sağanak bekleniyor. Rüzgâr kuzeyden kuvvetli esecek.

Bursa 28 derece, sağanak yağışlı; Çanakkale 30 derece, parçalı ve az bulutlu; İstanbul 27 derece, sağanak yağışlı; Kırklareli 30 derece, kıyı kesimleri sağanak yağışlı.

Ege

Bölge parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzeyli rüzgâr kuvvetli esecek.

Denizli 32 derece, İzmir 34 derece, Muğla 30 derece, Uşak 26 derece. Tüm illerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Akdeniz

Orta ve Doğu Akdeniz’de sağanak bekleniyor. Yağışlar Adana’nın kuzeyi ile Hatay çevrelerinde kuvvetlenecek.

Adana 31 derece, kuzey kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı; Antalya 35 derece, parçalı bulutlu; Burdur 28 derece, parçalı bulutlu; Hatay 29 derece, öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

İç Anadolu

Eskişehir dışında bölge genelinde sağanak görülecek. Doğu kesimlerde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Ankara 25 derece, sağanak yağışlı; Eskişehir 25 derece, parçalı ve çok bulutlu; Konya 24 derece, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı; Nevşehir 21 derece, kuvvetli sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz

Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Bolu 22 derece, Düzce 24 derece ve Zonguldak 24 derece, sağanak yağışlı; Sinop 27 derece, doğu kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde sağanak etkili olacak. Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat’ın kuzeyinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Amasya 23 derece, kuvvetli sağanak yağışlı; Rize 26 derece, sağanak yağışlı; Samsun 24 derece, yer yer şiddetli sağanak yağışlı; Trabzon 25 derece, kuvvetli sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu

Şırnak dışında bölge genelinde sağanak bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görülecek.

Erzurum 23 derece, Kars 22 derece, Malatya 27 derece ve Van 28 derece. Dört ilde de aralıklı sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin kuzey ve batısı sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Diyarbakır 32 derece, Gaziantep 29 derece ve Şanlıurfa 31 derece, sağanak yağışlı; Mardin 34 derece, parçalı ve az bulutlu.