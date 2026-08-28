Şiddetli yağış Kayseri'yi vurdu: Kanalizasyonlar taştı yollar göle döndü

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun sele dönüşmesiyle birlikte zor anlar yaşandı. Hızını kesmeyen yağış, su taşkınlarına neden oldu.

YOLLAR VE ALT GEÇİTLER GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışın etkisiyle şehirdeki birçok alt geçitte su birikintileri oluşurken, kanalizasyon hatlarının taşması sonucu kavşaklar ve ana yollar adeta göle döndü. Özellikle Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'nde kanalizasyon taştı ve sokakların su altında kaldı.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE MAHSUR KALDI

Yol kenarlarında ve kavşaklarda oluşan su birikintileri, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar araçlarıyla su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer yaşanabilecek ani su baskınları ve sel risklerine karşı bölge halkını uyardı. (DHA)