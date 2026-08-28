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Halk TV Türkiye Şiddetli yağış Kayseri'yi vurdu: Kanalizasyonlar taştı yollar göle döndü

Şiddetli yağış Kayseri'yi vurdu: Kanalizasyonlar taştı yollar göle döndü

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Kanalizasyonların taşmasıyla yollar ve alt geçitler göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Şiddetli yağış Kayseri'yi vurdu: Kanalizasyonlar taştı yollar göle döndü

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun sele dönüşmesiyle birlikte zor anlar yaşandı. Hızını kesmeyen yağış, su taşkınlarına neden oldu.

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Şiddetli yağış Kayseri'yi vurdu: Kanalizasyonlar taştı yollar göle döndü - Resim : 2

YOLLAR VE ALT GEÇİTLER GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışın etkisiyle şehirdeki birçok alt geçitte su birikintileri oluşurken, kanalizasyon hatlarının taşması sonucu kavşaklar ve ana yollar adeta göle döndü. Özellikle Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'nde kanalizasyon taştı ve sokakların su altında kaldı.

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SÜRÜCÜLER TRAFİKTE MAHSUR KALDI

Yol kenarlarında ve kavşaklarda oluşan su birikintileri, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar araçlarıyla su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer yaşanabilecek ani su baskınları ve sel risklerine karşı bölge halkını uyardı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Sel Yağmur
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