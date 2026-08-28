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Halk TV Türkiye 3 çocuk parkı ateşe verdi! O anlar saniye saniye kamerada

3 çocuk parkı ateşe verdi! O anlar saniye saniye kamerada

Zonguldak'ta 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk, 'üşüdükleri' gerekçesiyle çocuk parkındaki kaydırağı ateşe verdi. Alevler büyüyünce çocukların kaçtığı anlar kameraya yansırken, itfaiyenin müdahale ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'ın Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta akşam saat 18.30 sıralarında bölgede bulunan bir çocuk parkında aniden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kaydırağa tazyikli suyla müdahale ederek alevleri çevredeki diğer oyun gruplarına sıçramadan kontrol altına aldı.

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3 çocuk parkı ateşe verdi! O anlar saniye saniye kamerada - Resim : 2

ISINMAK BAHANELERİ OLDU

Olayın ardından polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, yaşları 10 ile 12 arasında değişen üç çocuğun parktaki kaydırağı kasten ateşe verdiği tespit edildi. Emniyet güçlerinin çalışmasında, çocukların bu eylemi "üşüdükleri" gerekçesiyle gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

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KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Parktaki yangının çıkış anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir apartman sakini tarafından anbean görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda, çocukların kaydırağı tutuşturduktan sonra hızla olay yerinden koşarak uzaklaştıkları anlar kameraya yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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