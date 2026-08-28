Minibüsle geri manevra yaparken oğlunu ezdi! 1,5 yaşındaki Yakup Emir hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde evinin önünde servis minibüsüyle geri manevra yapan M.Ş., 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin’e çarptı. Minibüsün altında kalan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ş., evinin önünde servis minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada oğlu Yakup Emir Şahin’e çarptı.

Aracın altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi’ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yakup Emir Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı. (DHA)