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Halk TV Türkiye Fransa’dan gelmişlerdi: Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi

Fransa’dan gelmişlerdi: Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı Fransa plakalı otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Tankerin sürüklediği araçtaki kadın olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede can verdi.

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Fransa’dan gelmişlerdi: Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazası İzmir-Ödemiş kara yolu üzerinde seyir halinde olan A.B. (53) yönetimindeki yem tankeri, R.A. idaresindeki Fransa plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, tankerin önünde bir süre sürüklenerek ağır hasar aldı.

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Fransa’dan gelmişlerdi: Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi - Resim : 2

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü R.A. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan R.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri morga kaldırılırken, jandarma ekipleri yem tankerinin sürücüsü A.B.'yi gözaltına aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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