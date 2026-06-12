Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu

Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu

Van Barosu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu

Van Barosu, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada; toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, söz konusu başvurunun yapıldığı ifade edildi.

DEM Partili Ayşegül Doğan: Öcalan gazetecilerle bir araya gelmek istiyorDEM Partili Ayşegül Doğan: Öcalan gazetecilerle bir araya gelmek istiyor

VAN BAROSU'NDAN BAKANLIĞA ÖCALAN BAŞVURUSU

Van Barosu'nun açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Van Barosu olarak, toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Kalıcı barışın; hukuk, diyalog, insan hakları ve toplumsal mutabakat temelinde inşa edilebileceğine olan inancımızla sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."

Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Van
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro