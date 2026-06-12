Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu

Van Barosu, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada; toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, söz konusu başvurunun yapıldığı ifade edildi.

Van Barosu'nun açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Van Barosu olarak, toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Kalıcı barışın; hukuk, diyalog, insan hakları ve toplumsal mutabakat temelinde inşa edilebileceğine olan inancımızla sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."