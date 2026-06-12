Van Barosu'ndan Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu
Van Barosu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
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Van Barosu, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Barodan yapılan açıklamada; toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, söz konusu başvurunun yapıldığı ifade edildi.
VAN BAROSU'NDAN BAKANLIĞA ÖCALAN BAŞVURUSU
Van Barosu'nun açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:
"Van Barosu olarak, toplumsal barışın güçlendirilmesi, demokratik çözüm imkânlarının geliştirilmesi ve hukuk kurumlarının sürece katkı sunabilmesi amacıyla, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Kalıcı barışın; hukuk, diyalog, insan hakları ve toplumsal mutabakat temelinde inşa edilebileceğine olan inancımızla sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi