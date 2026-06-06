DEM Partili Ayşegül Doğan: Öcalan gazetecilerle bir araya gelmek istiyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye gündemindeki kritik gelişmeleri değerlendirdi. Yoğun bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Doğan; İmralı’da yapılan son görüşmeler, yeni yasa tasarısı hazırlıkları ve iktidarla gerçekleştirilen temaslara dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Öcalan, toplumu barışa yakınlaştırmak isteyen gazetecilerle bir araya gelmek istiyor" diye konuştu.

Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayan Doğan, sürecin belirsizliklerden kurtulması ve tıkanıklık yaşamaması için yasal güvencelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

İmralı süreci hakkında konuşan Ayşegül Doğan, Türkiye'nin ağır bedeller ödenen bir çatışma döngüsünden çıkması için hayati bir fırsat yakaladığını belirtti. Toplumda büyük bir barış beklentisi ve temkinli bir umut olduğunu ifade eden Doğan, kamuoyunda "çerçeve yasa", "kod yasa" ya da "geçiş hukuku yasası" olarak tartışılan düzenlemenin bu sürecin aynası olacağını vurguladı.

SÜREÇ İÇİN ÇAĞRI

Doğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın son görüşmede bu düzenlemeyi "kök hücre yasası" olarak tanımladığın ı aktardı. Bu yasanın en dipteki nedenleri ortadan kaldıracak, onarıcı ve sağaltıcı bir başlangıç adımı olması gerektiğini söyleyen Doğan, Meclis’in süreci spekülasyonlardan korumak adına sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Düzenlemenin sadece bir silahsızlandırma yasası olarak görülmemesi gerektiğini belirten Doğan; sosyal, siyasal ve ekonomik hakları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla, geniş bir konsensüs sağlanarak Meclis'e getirilmesi çağrısında bulundu.

İMRALI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Son dönemde barış sürecinde yaşanan yavaşlama ve durağanlık iddialarına da açıklık getiren Doğan, İmralı'da yapılan son görüşmenin detaylarını paylaştı. Öcalan'ın süreci hızlandırmak adına yeni öneriler içeren bir yol haritası sunduğunu doğrulayan Doğan, Öcalan'ın "Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Süreci enfekte olmaya açık hale getirmekten korumak gerekir" dediğini hatırlatarak, bu riskleri önlemenin tek yolunun yasal ve somut adımlar atmak olduğunu ifade etti.

ÖCALAN GAZETECİLERLE KONUŞMAK İSTİYOR

Sürecin takibini sağlayacak yeni izleme kurullarının oluşturulması, isimlerin konuşulması ve yeni bir takvimlendirme yapılması yönünde somut öneriler sunulduğunu ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Doğan, ayrıca Öcalan’ın barış gazeteciliğine katkı sunan ve toplumu barışa yakınlaştırmak isteyen gazetecilerle İmralı'da bir araya gelme talebini heyete ilettiğini de kamuoyuyla paylaştı.

Doğan şöyle konuştu:

"Öcalan’ın ifade ettiği bir konu. Biliyorsunuz toplumun farklı kesimleriyle görüşmek istediğini bundan bir önceki görüşmede de ifade etmişti. Toplumla doğrudan temas kurabilmek, görüşlerini aktarabilmek şeklinde formüle edilmişti yapılan yazılı açıklamada. Biz de sıklıkla DEM Parti olarak bunun ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Bugüne kadar her yavaşlama halinde, tempoyu hızlandırmak için muazzam bir çaba ortaya koyan çok önemli bir aktörün, baş aktörün, temel muhataplardan birinin hala bu koşullarda iletişim kuruyor olması sürecin ruhuna da uygun değil, ciddi paradokslar da yaratıyor. Öcalan; barış gazeteciliğine katkı sunan, toplumu barışa yakınlaştırmak isteyen gazetecilerle bir araya gelmek istediğini bir kez daha İmralı Heyetimize ifade etmiş. Biz de bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bunu kamuoyuyla paylaşmak aynı zamanda DEM Parti gibi demokratik siyaset alanının genişlemesi için çok büyük çaba ortaya koyan bir siyasi partinin en temel görevlerinden biri."

TEMASLAR SÜRÜYOR

İktidar ile İmralı Heyeti ve partinin Hukuk Komisyonu arasında bir temas gerçekleştiğine dair haberlerin doğru olduğunu belirten Doğan, partinin görüşlerini ve Öcalan'ın önerilerini iletmek üzere bu görüşmenin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu temasların sadece iktidarla sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki süreçte diğer siyasi partilerle de süreceğini ifade eden Doğan, temel amaçlarının bu yasa tasarısının bir an önce mutabakatla hazırlanıp Meclis’e getirilmesi olduğunu dile getirdi.

YARGI PAKETİ TASLAĞINA TEPKİ

Basın toplantısında iç ve dış gündemdeki diğer kritik başlıklara da değinen Doğan, sızan bilgilere göre hazırlanan yeni yargı paketi taslağının kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların kazanılmış haklarını daraltmayı hedeflediğini ve buna karşı kararlı bir muhalefet yürüteceklerini belirtti.