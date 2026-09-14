Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, sunduğu 'Muhabbet Kapısı' programında zor anlar yaşadı. Canlı yayınlanan programın devam ettiği sırada kardeşinin vefat haberini alan Karataş, acı haberi izleyicileriyle paylaştı.

Kardeşi Davut Karataş'ın yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda olduğunu belirten Karataş, aldığı haberin ardından yayını sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

"4 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI, ŞİMDİ VEFAT HABERİ GELDİ"

Karataş, duygusal anlar yaşadığı yayında şunları söyledi:

"Az önce bir haber aldım. Ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş... Kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı, şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

CENAZESİ KARABÜK'E GÖTÜRÜLECEK

Mustafa Karataş, kardeşinin cenaze işlemleri hakkında da bilgi verdi. Cenazeyi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden alacaklarını belirten Karataş, Karabük'e götüreceklerini söyledi.

Karataş, cenaze namazının ertesi gün öğle namazında Karabük'te kılınmasının planlandığını aktardı.