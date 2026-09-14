55 yaşındaki antrenörden acı haber! Odasında ölü bulundu
Bursa'da görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezinde kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş, kaldığı odada ölü bulundu.
Bursa'da görev yapan güreş antrenörü, sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten haber alamayan sporcular, durumdan endişelenerek antrenörün kaldığı odaya girdi.
Gümüş'ü odasında hareketsiz halde bulan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 55 yaşındaki antrenör Zeki Gümüş'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)