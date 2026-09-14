Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 55 yaşındaki antrenörden acı haber! Odasında ölü bulundu

55 yaşındaki antrenörden acı haber! Odasında ölü bulundu

Bursa'da görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezinde kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş, kaldığı odada ölü bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Bursa'da görev yapan güreş antrenörü, sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten haber alamayan sporcular, durumdan endişelenerek antrenörün kaldığı odaya girdi.

Gümüş'ü odasında hareketsiz halde bulan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

55 yaşındaki antrenörden acı haber! Odasında ölü bulundu - Resim : 1

Son dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar varSon dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar var

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 55 yaşındaki antrenör Zeki Gümüş'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro