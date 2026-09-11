Ümraniye'de iki kadını öldürüp cesetlerini parçalamışlardı! İki caniye de ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova (36) ve Sayyora Ergashaliyeva'yı (32) katlettikten sonra cesetlerini parçalara ayırıp çöp konteynerlerine atan Özbekistan uyruklu sanıklar Dilshod Turdimurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in yargılandığı davada karar açıklandı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, her iki sanığı da en üst sınırdan cezalandırdı.

SİYAH POŞETLER VE BEYAZ BAVULLA ÇIKTILAR

Korkunç vahşet, Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Sayyora Ergashaliyeva'dan haber alamayan ailesinin polise ihbarıyla ortaya çıktı. İnceleme başlatan ekipler, Ergashaliyeva'nın, daha önce öldürülen Durdona Khakımova'nın kaldığı adrese girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceleyen polis, iki kadının ardından eve sanıklar Dilshod Turdimurotov ile Gofurjon Kamalkhodjaev'in girdiğini saptadı.

Görüntülerde şüphelilerin evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıktıkları, ardından beyaz bir valizle adresten ayrılarak taksiyle Fatih'e gittikleri görüldü. Valizdeki ceset parçalarını çöp konteynerine bırakan sanıkların daha sonra yürüyerek Yenikapı Marmaray İstasyonu'na kaçtıkları tespit edildi. Yapılan sorgularda Ergashaliyeva'nın da aynı evde kesici aletle katledildiği, cesedinin parçalanıp kentin farklı noktalarındaki çöplere atıldığı netleşti.

"TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Gofurjon Kamalkhodjaev, cinayeti sözde 'namus' bahanesine sığınarak üstlenmeye çalıştı. Kamalkhodjaev ifadesinde, "Sayyora benim dini nikahlı eşimdir. Beni aldattığı için namus sebebiyle öldürdüm. Tek başıma yaptım. Diğer maktul Durdona'yı tanımıyorum, nasıl öldüğünü de bilmiyorum. Cesedi parçalamadım. Benden Dilshod yardım istedi, onunla beraber bavulu indirdim. Bavulda ne olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu.

"EN AĞIR CEZAYI HAK EDİYORUM"

Diğer sanık Dilshod Turdimurotov ise suçunu itiraf ederek, "Ben sadece Durdona'yı namus meselesinden dolayı öldürdüm. Başka da bir şeyi kabul etmiyorum. Kafam yerinde olmadığı için cesedi parçaladım. Yaptığım işlerin izahı yoktur, pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım" dedi.

HAKİMDEN DİNİ NİKAH TEPKİSİ

Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Erhan Dursun'un, maktul Durdona Khakımova'nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu ancak maktulün resmiyette bir başkasıyla evli bulunduğunu belirtmesi üzerine mahkeme başkanı sert tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, "Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, savcılığın mütalaası doğrultusunda sanıklar Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'e hiç bir ceza indirimi uygulamadı. İki sanık da "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" suçundan ise 2'şer kez 7'şer yıl (toplamda 14'er yıl) hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)