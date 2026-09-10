Son Dakika | Maltepe'de silahlı çatışma: 2 ölü 1 ağır yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

EV SAHİBİ ÇİFT ÖLDÜ

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (DHA)