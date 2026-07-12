Uçakta sigara yakmaya çalıştı: Polis eşliğinde gözaltına alındı

Trabzon'dan İstanbul'a gitmeye hazırlanan AJet uçağında bir yolcunun sigara yakmaya çalışması, uçuşta büyük bir krize neden oldu. Kalkış yapmak üzere pist başına doğru ilerleyen yolcu uçağı, bu sorumsuz davranış nedeniyle park yerine geri dönmek zorunda kaldı.

Yolcu polis eşliğinde uçaktan indirilirken, seyahat planı aksayan diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

KABİN EKİBİ UYARDI, PİLOT PİSTİ TERK ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre; AJet Havayolları’na ait VF-5398 sefer sayılı ve TC-JZR kuyruk tescilli uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Uçak kalkış için pist başına doğru hareket ettiği sırada, içerideki bir yolcu sigara içmeye yeltendi. Durumu fark eden ve kokudan rahatsız olan diğer yolcular kabin memurlarına haber verdi.

Kabin ekibinin uyarılarının ardından durum hızla kaptan pilota iletildi. Kaptan pilot risk almayarak kalkıştan vazgeçti ve uçağı park yerine geri döndürdü. Uçağın kapı açmasıyla birlikte, sigara içmeye çalışan yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak uçaktan indirildi.

Sürecin tamamlanmasının ardından AJet uçağı rötarla da olsa İstanbul uçuşu için havalandı.

HEM 24 BİN 681 TL PARA CEZASI HEM DE KARA LİSTE TEHLİKESİ

Uçak içinde sigara veya benzeri ürünleri kullanmanın cezası sadece uçaktan indirilmekle kalmıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürürlükte olan kurallara göre, uçaklarda duman çıkartan cihaz ya da tütün mamulleri kullanan kişilere 24 bin 681 TL idari para cezası kesiliyor.

Kurallara uymayan bu kişiler hakkında kabin ekibi tarafından "Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı" düzenleniyor. Bu tutanak doğrultusunda uygulanan para cezasının yanı sıra, havayolu şirketleri bu yolcuları kendi "kara listelerine" alarak bir daha uçuşlara kabul etmeme yaptırımı uygulama hakkına sahip bulunuyor.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE KESİN TALİMAT

SHGM, bu tür olayların önüne geçebilmek adına havayolu şirketlerine ve kabin memurlarına yönelik tedbirleri artırdı. Alınan kararla birlikte kabin ekiplerinin, uçuş sırasında yolcuları bu yasaklar ve cezai yaptırımlar konusunda düzenli anonslarla bilgilendirmesi zorunlu kılındı.

Tutulan tutanakların doğrudan SHGM'ye raporlanacağını ve yasal işlemlerin başlatılacağını içeren uyarı metinleri, havayolu işletmelerinin standart yolcu anonsları ile kabin ekibi anons el kitaplarında revize edilerek hızlıca uygulamaya geçirildi. (DHA)