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Havalimanı güvenliği başbakan dinlemedi! Erdoğan'ın hediyesine el koydular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderlerine tabanca hediye etmesi Avrupa'da kriz çıkardı. İngiltere ve Hollanda Başbakanı'nın silahları ülkelerine götüremediği, Belçika Başbakanı'nın hediyesine ise güvenlik nedeniyle polise teslim edildiği öne sürüldü.

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Havalimanı güvenliği başbakan dinlemedi! Erdoğan'ın hediyesine el koydular

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılan liderlere isimlerine özel işlenmiş birer tabanca ve mühimmat hediye etmişti. Avrupa basınında ise konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İşte Erdoğan'ın NATO Liderlerine hediye ettiği tabancaİşte Erdoğan'ın NATO Liderlerine hediye ettiği tabanca

HEDİYEYİ HAVALİMANINDA FARK ETTİ

Belçika medyasından 7sur7'de yer alan habere göre, Belçika Başbakanı Bart De Wever'in ekibi hediyelerin içeriğini ancak ülkeye dönüşte Melsbroek Havalimanı'nda açılan kutular sayesinde fark etti. Silahın daha sonra güvenlik prosedürü kapsamında havalimanı polis birimine teslim edildiği ve kasada muhafaza altına alındığı belirtildi. Silahın akıbetine ilişkin ise henüz karar verilmedi.

STARMER ÜLKESİNE GÖTÜREMEDİ

Havalimanı güvenliği başbakan dinlemedi! Erdoğan'ın hediyesine el koydular - Resim : 2

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise ülkesindeki silah mevzuatı nedeniyle kendisine verilen tabancayı Türkiye'de bırakmayı tercih ettiği belirtildi. Haberde, silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

SİLAHLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

Havalimanı güvenliği başbakan dinlemedi! Erdoğan'ın hediyesine el koydular - Resim : 3

Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in de benzer bir hediye aldığını doğruladığı ve kendi tabancasının da Türkiye'de etkisiz hale getirildikten sonra ülkesine gönderileceğini açıkladığı ifade edildi.

İddialar hakkında Türk makamlarından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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