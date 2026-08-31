TV sunucusu Ömer Yılan trafik kazasında hayatını kaybetti!

Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü-Diyarbakır kara yolunun Kızlar Mahallesi civarında, kent girişi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünden Karaköprü istikametine seyir halinde olan gazeteci ve TV sunucusu Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan savrulan araç, takla atarak şarampole devrildi.

Çarpmanın etkisiyle büyük çapta hasar alan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ömer Yılan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, araç içerisinde ağır yaralanan sürücü Ömer Yılan’a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yılan, buradaki müdahalenin hemen ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirilen Ömer Yılan, doktorların uyguladığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BELEDİYEDE BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİ YAPMIŞTI

Yaşamını yitiren TV sunucusu ve gazeteci Ömer Yılan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yılan, meslek hayatı boyunca yürüttüğü yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra geçmiş dönemde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

KAZANIN NEDENİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ağır hasar görerek hurdaya dönen otomobil, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracın yoldan çekilmesiyle birlikte Karaköprü-Diyarbakır kara yolundaki trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, Ömer Yılan’ın yaşamına mal olan kazanın çıkış nedenini tam olarak belirlemek amacıyla adli soruşturma yürütüyor.