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Halk TV Türkiye Bir yanı iş cinayeti bir yanı trafik kazası: İşçi hayatını kaybetti, ambulans kazasında 6 yaralı!

Bir yanı iş cinayeti bir yanı trafik kazası: İşçi hayatını kaybetti, ambulans kazasında 6 yaralı!

Ankara Polatlı’da 39 yaşındaki bir işçi, yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Ardından olay yerine giden ambulansın kaza yapması sonucu 6 kişi yaralanırken, iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bir yanı iş cinayeti bir yanı trafik kazası: İşçi hayatını kaybetti, ambulans kazasında 6 yaralı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan 39 yaşındaki Caner Kılıç, yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Son zamanlarda çocuk yaştan 70 yaşına kadar art arda yaşanan işçi ölümleri kamuoyunda büyük tepki toplarken, iş güvenliği önlemleri ve yasal düzenlemeler yeniden tartışılmaya başlandı.

Bir yanı iş cinayeti bir yanı trafik kazası: İşçi hayatını kaybetti, ambulans kazasında 6 yaralı! - Resim : 1

MAKİNE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇALIŞTI

Feci kaza, akşam saatlerinde Polatlı ilçesine bağlı Yenimehmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir besi çiftliğinde görev yapan 39 yaşındaki Caner Kılıç, henüz bilinmeyen bir sebeple yem karma makinesinin içinde bulunduğu sırada makine aniden çalışmaya başladı.

Bir yanı iş cinayeti bir yanı trafik kazası: İşçi hayatını kaybetti, ambulans kazasında 6 yaralı! - Resim : 2

BİR İŞÇİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer işçiler hızla müdahale ederek makineyi kapattı ve zaman kaybetmeden sağlık ile polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Caner Kılıç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNE GİDEN AMBULANS KAZA YAPTI: 6 YARALI

Acı olayın ardından bölgeye sevk edilen bir ambulans, yolda başka bir araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, hem besi çiftliğindeki ölümlü iş kazası hem de sevk edilen ambulansın karıştığı trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara İş Cinayeti Trafik Kazası
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