Erdal Beşikçioğlu’ndan sonra yardımcısının da uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Yapılan testler sonucunda Kerimoğlu'nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ 'KOKAİN' TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.

Hakkında yapılan ihbarlar üzerine Kerimoğlu'na uyuşturucu testi yapıldı.

Kan ve idrar örnekleri alınan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Aynı şekilde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz 2026'da Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraberindeki 55 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyelerinin de bulunduğu 40 kişi tutuklandı.