Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Son dakika haberi... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, görevden uzaklaştırıldı.
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Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandığı soruşturma dosyasının en önemli dayanaklarından birini, daha önce belediyede görev yapan Serkan Kozan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oluşturuyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklanırken dosyada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamaları yer alıyor.
Beşikçioğlu tutuklanıp Konya Cezaevi'ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı da Etimesgut Belediye Başkanını görevden uzaklaştırdığını duyurdu.
Belediye Meclisi toplanarak Belediye Başkan Vekilini seçecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi