Türkiye'nin denize en uzak noktasından Samsun'a hattı çekti: Sağanak yağışı açıkladı

Türkiye sonbahar aylarının ilk gününe merhaba derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilen günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Sıcaklık değerlerinde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağını belirtti.

Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DENİZE EN UZAK NOKTASINDAN SAMSUN'A HATTI ÇEKTİ: SAĞANAK YAĞIŞI AÇIKLADI



Meteoroloji, Türkiye'nin denize en uzak noktası olan Hakkâri'nin Çukurca ilçesi de dahil olmak üzere Doğu Anadolu üzerinden Samsun'a uzanan hattı çekti. Karadeniz'in doğusunda ise Artvin'e kadar işaretleyerek beklenen sağanak yağışı açıkladı. Saat olarak öğle saatlerini verdi.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 27 derece olması, havanın parçalı ve çok bulutlu seyretmesi ve öğleden sonra sağanak ile gök gürültülü sağanak görülmesi öngörülüyor.

Rize ve Trabzon'da da 27 derece sıcaklık beklenirken, her iki kentte öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Erzurum ve Kars'ta öğleden sonra, Van'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'da 24, Kars'ta 22, Van'da 25 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ÇOK SAYIDA İL 30 DERECE BARAJINI AŞACAK

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediğini bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da parçalı ve az bulutlu, Ege'de az bulutlu ve açık hava beklenirken, İç Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların İstanbul'da 30, Bursa ve Çanakkale'de 33, İzmir'de 35, Denizli'de 37, Antalya'da 36, Ankara ve Konya'da 30 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu hava tahmin edilirken Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 36, Gaziantep'te 34, Mardin'de 32 derece sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji ayrıca güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.