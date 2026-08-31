İstanbul'a yağmurun yeniden geleceği tarih! Meteoroloji günün raporunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat ve Van çevreleri ile bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, söz konusu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL YENİDEN YAĞMURA KAVUŞACAK

Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının ardından İstanbul yeniden yağmura kavuşacak

Geçtiğimiz günlerde Rusya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, sıcaklıkların düşmesine ve birçok bölgede yağışların görülmesine neden olmuştu. İstanbul’da da sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, megakentte yağış görülmüştü.

5 günlük tahmin haritasında İstanbul için yağışın yeniden görüleceği tarih ise cuma günü olarak öne çıkıyor. Böylece İstanbul'un, söz konusu soğuk hava dalgasının ardından yeniden yağış alması bekleniyor.

Meteoroloji’nin 1-4 Eylül tarihlerini kapsayan tahmin haritalarında yurdun farklı bölgelerinde yağış geçişleri görülüyor. İstanbul için ise cuma günü yağış işareti bulunuyor.

Haftanın ilk günlerinde megakentte daha çok parçalı bulutlu ve güneşli hava beklenirken, cuma günü yağış ihtimalinin devreye girmesi öngörülüyor.