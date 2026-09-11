Türkiye-Bulgaristan arasında yeni sınır kapısı kuruluyor

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli kara geçiş noktalarından Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu azaltması ve iki ülke arasındaki geçiş kapasitesini artırması planlanan yeni sınır kapısı için çalışmalar başladı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde kurulması planlanan yeni geçiş noktası, "Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey" adıyla hayata geçirilecek. Projeyle Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinin daha yüksek kapasiteyle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİ

Yeni sınır kapısına ilişkin çalışmalar kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye ve Bulgaristan heyetlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve yeni sınır kapısının kurulmasının planlandığı bölge ele alındı.

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, Edirne Valisi Yunus Sezer, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi M. Ahmet Yörük ile Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav ve beraberlerindeki heyet katıldı.

SAHA İNCELEMESİ YAPILDI

Görüşmelerin ardından Türk ve Bulgar yetkililer, projenin uygulanacağı alanda inceleme yaptı. Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev ve beraberlerindeki heyet, Kapıkule'nin kuzeyinde yeni sınır kapısının kurulması planlanan bölgede saha incelemesinde bulundu.

Yeni geçiş noktasının devreye alınmasıyla, Avrupa'nın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo arasındaki mevcut geçiş kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

GEÇİŞ TRAFİĞİNİ AZALTMASI BEKLENİYOR

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kara ulaşımında kritik bir konumda bulunan Kapıkule-Kapitan Andreevo hattında özellikle yoğun dönemlerde yaşanan geçiş trafiğinin daha etkin yönetilmesi açısından yeni sınır kapısının önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla "Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey" adıyla yeni bir sınır geçiş hattının oluşturulması ve böylece iki ülke arasındaki sınır geçiş kapasitesinin genişletilmesi planlanıyor. (DHA)