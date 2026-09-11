Interpol modeli TÜRKPOL geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı için Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlarla mücadele ve üye ülkeler arasındaki serbest dolaşım başlıklarına ilişkin yürütülen müzakerelerin detaylarını paylaştı. Çiftçi; Interpol ve Europol benzeri bir yapı olan 'TÜRKPOL' ajansı, üye ülke havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktaları ve kimlikle seyahat imkânının gündeme alındığını belirterek, hazırlanan anlaşma taslağının önümüzdeki ay Ankara'daki Liderler Zirvesi'ne sunulacağını bildirdi.

"GÖREVİMİZİN NE KADAR AĞIR OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

Kazakistan'da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, beş ülkenin içişleri bakanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Türk Devletleri Topluluğu 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün itibarıyla Kazakistan'a geldik. Beş İçişleri Bakanı ortak bir toplantı düzenledik. Bundan 1300 yıl evvel dikilen Kül Tigin Anıtı'nda 'Gece uyumadım, gündüz oturmadım' diyen kutlu anlayışın bugünkü mirasçıları olmak için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bu manada İçişleri Bakanları olarak da görevimizin ne kadar ağır olduğunu, sorumluluk gerektirdiğinin de bilincindeyiz. Çok verimli, başarılı bir toplantı oldu."

"SUÇLA MÜCADELE KONSEYİ TEKLİFİMİZ ORTAK BİLDİRİYE GİRDİ"

Toplantının en temel gündem maddesinin sınır aşan suçlar olduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye heyeti tarafından sunulan konsey teklifinin kabul edildiğini şu sözlerle aktardı:

"Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulmasıydı. Teklif ettiğimiz Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması ortak bildiriye girdi. Konsey; yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor."

"EUROPOL VE INTERPOL BENZERİ TÜRKPOL TEŞKİLATINI TEKLİF ETTİM"

Mustafa Çiftçi, uluslararası polis iş birliği modellerinin Türk dünyasında da hayata geçirilmesi için "TÜRKPOL" önerisini masaya getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak yine Türk devletleri arasında; Interpol var, Europol var, onun bir benzeri teşkilatı olan TÜRKPOL teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. Hem Kazakistan tarafı olsun, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah TÜRKPOL'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber, ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum."

"KİMLİKLE SEYAHAT VE ORTAK PASAPORT NOKTASI ELE ALINDI"

Güvenlik mekanizmalarının yanı sıra vatandaşların dolaşımını kolaylaştıracak adımların da görüşüldüğünü vurgulayan Çiftçi, seyahat düzenlemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalimanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Yine ele alınan konulardan bir başkası da Türk devletleri arasında kimlikle seyahat edebilme imkânının getirilmesi."

"LİDERLER ZİRVESİ ÖNÜMÜZDEKİ AY ANKARA'DA YAPILACAK"

Kazakistan'daki görüşmelerin devlet başkanları düzeyindeki zirvenin altyapısını oluşturduğunu belirten Mustafa Çiftçi, sürecin takvimini şu sözlerle açıkladı:

"Önümüzdeki ay itibarıyla Ankara'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi yapılacak, gerçekleştirilecek. Bugünkü yaptığımız toplantı onun bir ön hazırlık aşamasını da oluşturuyordu. Bu ele aldığımız konular mutlaka liderler düzeyinde de, seviyesinde de ele alınacak. Liderler Zirvesi'nde Konseyin Kurucu Anlaşması'nın imzalanmasını hedefliyoruz. Konseyin hayata geçirilmesinin ardından da icra organı olarak Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı TÜRKPOL'ün oluşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."