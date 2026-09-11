TSK'da hekim krizi! Bahçeli askeri hastaneleri istiyor AKP şart koşuyor

Askeri doktor açığını kapatmak için açılan kontenjanlar farklı bir yönteme dönüştü. Normal tıp fakülteleri için üniversite sınavında ilk 7 bin başarı sırası şartı aranırken, askeri tıp öğrencileri ilk 28 binin içinden seçildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın bugün yayımlanan "Asker var, doktor yok…" başlıklı yazısında aktardığı bilgilere göre bu puan avantajıyla eğitime başlayan öğrencilerin büyük bölümü, son sınıfta özel tıp fakültelerine yatay geçiş yaptı. Öğrenciler, devlete ödenmesi gereken tazminatı ise taksitle ödeyerek sivil doktor olarak mesleğe başladı. Bazı yıllarda 145 askeri tıp öğrencisinden yalnızca 14’ünün askeri doktor olarak mezun olup göreve başladığı, kalanların ise sivil hayata geçtiği kaydedildi.

MSB TAZMİNATI ARTIRDI, TAKSİTİ KALDIRDI

Mevcut verilere göre TSK'da görev yapacak 1200 askeri hekime ihtiyaç bulunuyor. Bu ihtiyacın karşılanması için her yıl en az 200 askeri doktorun eğitime alınması ve 170-180 doktorun sisteme katılması gerekiyor. Bu yıl Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul ve Ankara kampüslerinde 240 öğrenciyle eğitime başlandı.

Askeri tıp hizmetinde yaşanan kayıpların ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve üniversite yönetimi kuralları değiştirdi. MSB, askeri doktorluk eğitimini bırakanlara uygulanan tazminatı artırdı ve taksit uygulamasını kaldırdı. Geçtiğimiz yıldan bu yana getirilen düzenlemeyle sivil fakültelere geçişlerin önü kapatılırken adaylara, "Askeri doktor olmayacaksan, tercih yapma" uyarısı yapıldı.

MASADAKİ TASLAK, AKP'NİN ÖNERİSİ VE BAHÇELİ'NİN ÇAĞRILARI

Türkiye'nin NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğu belirtilen yazıda, askeri sağlık personeli konusundaki sorunları çözmek amacıyla bir taslak hazırlandığı aktarıldı.

Henüz siyasete sunulmayan taslakta; her coğrafi bölgede en az bir askeri hastane açılması, askeri sağlık personeli eğitiminin firesiz ve planlı yapılması ve hastanelerin askeri personel tarafından yönetilmesi öngörülüyor.

AKP kanadının ise askeri tıp eğitiminin sivil üniversitelerde kalmasını, hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmasını ve bu hastanelerden askerlerin yanı sıra emniyet mensupları, vali, kaymakam ve müsteşarların da yararlanmasını istediği ifade ediliyor.

Konunun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı tarafından her yeni eğitim yılında gündeme getirildiği ve GATA'nın kapatılmasından sonra ihtiyacın karşılanmadığının sürekli anımsatıldığı belirtilirken; yeni yasama döneminde Bahçeli’nin konuyu yeniden hatırlatıp hatırlatmayacağı ve hazırlanan taslağın Meclis gündemine gelip gelmeyeceği bekleniyor.