Son Dakika | Bahçeli AKP'ye bir kez daha askeri hastane çağrısı yaptı! "Milli beka meselesidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısını bir kez daha gündeme taşıdı. Bahçeli, askeri hastanelerin açılmasının 'milli beka' meselesi olduğunu söyledi. Bahçeli, 'Ne hazindir' diyerek de NATO üyesi olup da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Bahçeli, ayrıca Ankara'daki NATO zirvesi için de önemli mesajlar verdi. Bahçeli, "NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz, kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir." dedi.

Bahçeli, 14 Ekim 2025’te yaptığı “Askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama, anla, açılması bir sevap olacaktır” açıklamasının ardından bugün de aynı konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Lideri Bahçeli, Türk ordusunun gücünün yalnızca silah, füze, tank ve gemilerle ölçülemeyeceğini belirterek, “Gerçek kudretimiz harp meydanında, hudut boylarında, vatan müdafaası yaparken yaralanan Mehmetçiğimize ne kadar hızlı ve disiplinle, çelikleşmiş bir sağlık ordusuyla müdahale edebildiğimizle doğru orantılıdır” dedi.

"NE HAZİNDİR Kİ..."

MHP lideri, Türkiye’nin NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğunu söyledi. Bahçeli, “Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır” ifadelerini kullandı.

Askeri hastanelerin yeniden açılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir” diye konuştu.

"ASKERİ TIP APAYRI ÖZEL BİR ALANDIR"

Bahçeli, askeri tıbbın sivil sağlık sisteminden farklı ve özel bir alan olduğunu belirterek, “Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirini içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır” dedi.

Bahçeli, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve deniz aşırı görevlerde askeri hekimlerin önemine dikkat çekti. “Mayın ve patlama yaralanmalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir” diyen Bahçeli, GATA geleneğinin de yeniden ihya edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivil hastanelerin kıymetli olduğunu ancak savaş cerrahisi ve cephe gerisi lojistik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamayacağını belirten Bahçeli, “Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındandır, caydırıcılığındandır!” ifadelerini kullandı.

"MİLLİ BEKA MESELESİDİR"

Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden yapılandırılmasını “milli beka meselesi” olarak nitelendirdi. MHP lideri, “Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkûmdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum; milli beka meselesidir!” dedi.

Konuşmasının sonunda Mehmetçiğe, şehitlere ve gazilere karşı borcun askeri hastanelerin yeniden açılması olduğunu söyleyen Bahçeli, “Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yârinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır!” ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ İÇİN MESAJLAR

Bahçeli, Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi için de dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, milli menfaatlar için Türkiye'nin NATO'da olduğunu ve bu müttefikliğe Türkiye'nin 'biat' etmediğinin altını çizdi. Bahçeli'nin NATO ile ilgili konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal, hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.

Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, Türkiye'nin jeopolitik öneminin, etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.

"NATO TÜRKİYE İÇİN EMİR KOMUTA MERKEZİ DEĞİLDİR"

Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır.

NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz, kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir.

NATO güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır.

Bu ittifakın varlık sebebi karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür.

"TÜRK ORDUSU NATO'NUN KAĞIT ÜZERİNDE KALMASINI ENGELLEYEN OMURGADIR"

Türk ordusu; Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirlik'e kadar uzanan stratejik üs ve liman sistemlerimize denk, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.

Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz, bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehennemi ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil, ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır.

Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdat yadigarı Balkanlarda mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir.

"TÜRKİYE NATO MASASINDA ACİZLİK İLE DEĞİL ŞEREF SİCİLİ İLE OTURMAKTADIR"

Şurası iyi bilinmelidir ki, bu sayılanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serdengeçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlik ile değil; her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref sicili ile oturmaktadır.

MONTRÖ VURGUSU

İşte Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse alayı peşinen kabul etmelidir ki Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği harekat tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Ortadoğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya, ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır.

"ANKARA'YI HESABA KATMADAN..."

Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta yedi düvel de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrancın tam ortasında, başkalarının icazetiyle değil kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde, asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak, kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'E MESAJ: ŞIMARIK ÇOCUKLARIN...

Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır."