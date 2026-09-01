TCG Işın Girne'de batan geminin enkazındaki aramalara katıldı: Robotla dalış yapılacak

Kıbrıs Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora olarak battı. Gemide mürettebatla birlikte 267 kişi bulunurken, kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 20 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TCG IŞIN GİRNE'DE BATAN GEMİNİN ENKAZINDAKİ ARAMALARA KATILDI

Kazanın ardından bölgeye Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemi ve botlar sevk edilirken, Türkiye'den gönderilen Casa tipi askeri uçak, helikopterler ve çok sayıda İHA da çalışmalara destek vermeye başladı.

Türkiye'den uzman SAT personelinin de bölgeye gönderildiği belirtildi.

Arama faaliyetlerine son olarak denizaltı kurtarma, açık deniz yedekleme ve su altı arama kabiliyetlerine sahip TCG Işın katıldı.

Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapan TCG Işın, sahip olduğu sonar ve su altı sistemleriyle deniz dibindeki aramaların derinleştirilmesinde kullanılacak.

Geminin dinamik konumlandırma sistemi, su altı operasyonları sırasında belirlenen noktadaki konumun korunmasına imkan sağlarken, yandan taramalı sonar ve çok bimlilik iskandil sistemiyle deniz tabanının taranması mümkün oluyor.

ROBOTLA DALIŞ YAPILACAK

Geminin enkazının yaklaşık 514 metre derinlikte bulunması nedeniyle arama çalışmalarında ROV kullanılacak. Uzaktan kumandayla kontrol edilen araç, bin metreye kadar derinlikte çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Robotik kolları bulunan ROV'un kısa süre içerisinde suya indirilerek enkazda arama yapması ve elde ettiği görüntüleri TCG Işın'a aktarması planlanıyor. Termal kameralar sayesinde enkazın salon bölümlerinin de görüntülenebilmesi hedefleniyor.

TCG Işın'ın su altı operasyonları için farklı derinliklerde kullanılabilen dalış sistemleri de bulunuyor. Atmosferik Dalış Sistemi ile 365 metreye kadar, Satha İkmalli Dalış Sistemi ile ise 90 metreye kadar dalış gerçekleştirilebiliyor. Gemide ayrıca basınç odası, yoğun bakım ve cerrahi müdahaleye imkan sağlayan sağlık altyapısı yer alıyor.

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana gelmişti. Alabora olan gemideki yolcuların bir bölümü geminin üzerinde kurtarılmayı beklerken, bazı yolcular da kurtarma sallarıyla denize açılmıştı. Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik botları, kurtarma gemileri ve özel tekneler sevk edilmişti. (DHA)