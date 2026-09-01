Batan gemi hasarı daha önce almış: Kaptanın ve firmanın hatasını uzmanlar açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında su alarak batan Filo Jet isimli yüksek hızlı deniz otobüsüyle ilgili incelemeler sürerken, kazaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Geminin Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yaptığı, olayın ardından hukuki sürecin yanı sıra sigorta şirketlerinin de inceleme başlattığı belirtildi. Geminin yolcu sorumluluk ve gövde sigortalarının bulunduğu, incelemeler için eksper, avukat, asistans şirketleri ve bilirkişilerin görevlendirildiği aktarıldı.

BATAN GEMİ HASARI DAHA ÖNCE ALMIŞ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığı uzman değerlendirmelerine göre geminin batmasına yol açan çatlakların kaza günü değil, günler önce yaşanan fırtına sırasında oluştuğu öne sürüldü.

Uzmanlara göre Filo Jet, yüksek hızlı ve özel malzemeden üretilmiş bir gemi olması nedeniyle üç metreden yüksek dalgalara sokulmaması gereken bir yapıya sahipti. Ancak kazadan birkaç gün önce geminin 30 knot rüzgârın etkili olduğu, yaklaşık 4-4,5 metrelik dalgaların bulunduğu fırtınada yol aldığı öne sürüldü.

Bu sırada geminin zemininde çatlak veya kırılma meydana geldiği iddia edildi. Uzmanların ellerinde bu durumu gösteren görüntülerin bulunduğu belirtilirken, çatlakların kaza günü oluşmadığı, önceki fırtınadan kaldığı savunuldu.

KAPTANIN VE FİRMANIN HATASINI UZMANLAR AÇIKLADI

İddialara göre buna rağmen gemi yeniden sefere çıktı. Geminin yolcu salonunun altında bulunan boş bölüme su dolması ve suyun yolcu bölümündeki direklerin dibinden yükselmesi, zemindeki hasarın göstergesi olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, kaptanın gemiyi durdurup yolcuları tahliye etmek yerine sert şekilde sancak alabanda yapmasının da batışta etkili olduğunu belirtti. Boş alandaki suyun tek tarafa yüklenmesiyle geminin dengesini kaybederek alabora olduğu öne sürüldü. Değerlendirmelerde kazanın başta kaptan olmak üzere gemi personelinin hatası ve yetersizliğiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Filo Jet'in 2001 yılında Fransa'da inşa edildiği, daha sonra Mısır seferlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirildiği aktarıldı. Geminin, şirketin yaşadığı finansal sorunlar ve icra davaları nedeniyle yaklaşık iki yıl rıhtımda beklediği, iki yıl önce ise Filo Denizcilik tarafından satın alındığı belirtildi.

Geminin İskenderun Akdeniz Tersanesi'nde tamir ve kapsamlı bakımdan geçirildiği, görüşlerine başvurulan uzmanların geminin yaşı eski olmasına rağmen bakımları nedeniyle durumunun iyi olduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

Sigorta kapsamında hayatını kaybeden yolcular için kişi başına en yüksek ödemenin 15 milyon lira olduğu, nihai tutarın aktüeryal hesaplamanın ardından belirleneceği belirtildi. Yolcuların eşyalarının da sigorta kapsamında olduğu, toplam yolcu sorumluluk sigortası ödemesinin ise yaklaşık 10 milyon doları bulmasının beklendiği kaydedildi.