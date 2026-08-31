Gemi faciasının ardından uçak biletleri artmıştı: Fiyatlara düzenleme geldi!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Akdeniz’de kayıp yolcuları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, hava yolu şirketlerinin yaşanan faciayı fırsat bilerek 45-50 dakikalık uçuş için uçak bileti fiyatlarını 35 bin TL’yi aşan fahiş oranlara çekti.

AJET EK SEFER KARARI ALDI

Gemi faciasının ardından yakınlarını görmek için KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine AJet, KKTC seferlerinde düzenlemeye gitti.

AJet, Çukurova Havalimanı’ndan KKTC’ye ek seferler düzenleneceğini açıkladı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, adaya ek seferler düzenlenecek ve talep doğrultusunda sefer sayılarında artış yapılacak.

PEGASUS BİLET FİYATLARINI DÜZENLEDİ

Pegasus Havayolları da Girne’de batan geminin ardından KKTC seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda bilet fiyatlarında yeniden düzenlemeye gidildi.

Pegasus, ihtiyaç halinde adaya ek seferler düzenlenmesini planladığını açıkladı.

20 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiyi bulmak için Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yakınlarını görmek ve KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşların yoğun talebi sonrası hava yolu şirketlerinden gelen ek sefer ve bilet fiyatı düzenlemeleri, 45-50 dakikalık uçuşların bilet fiyatlarının 35 bin TL’yi aşmasının ardından yaşanan tepkilerin sonrasında geldi. (DHA)