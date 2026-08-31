45 dakikalık uçuş 35 bin TL yapıldı: YENİ Parti'li Başarır 'firmalar soruşturulmalı' dedi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Akdeniz’de kayıp yolcuları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, hava yolu şirketlerinin yaşanan faciayı fırsat bilerek 45-50 dakikalık uçuş için uçak bileti fiyatlarını 35 bin TL’yi aşan fahiş oranlarda artırdığı görüldü.

YENİ PARTİ'Lİ BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bilet fiyatlarındaki artışa sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan Kıbrıs 50 dakika sürüyor 15 bin, 20 bin, 30 bin TL'lik uçak bilet fiyatları nedir? Bu fiyatlara çıkarılan firmalar soruşturulmalı.

Eğer feribotla uçak arasında bu kadar uçurum varsa bu, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır"

"TEK KELİMEYLE VİCDANSIZLIKTIR"

Sosyal medya hesabından tepkisini sürdüren Başarır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Girne’de yaşanan büyük acının ortasında Türkiye’den Kıbrıs’a uçak bileti fiyatlarının 35 bin liralara çıkması fırsatçılıktan başka bir şey değildir! İnsanların acısını, endişesini ve sevdiklerine ulaşma çabasını fırsata çevirmek tek kelimeyle vicdansızlıktır! "

YENİ PARTİ HEYETİ HASTANEDE ZİYARETLERDE BULUNDU

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Girne’deki gemi faciasına ilişkin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan’ı ziyaret ederek bilgi aldı.

YENİ Parti heyeti, gemiden yaralı kurtulan yurttaşları da ziyaret etti.