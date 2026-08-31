8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında Bakan'dan istifa açıklaması geldi

KKTC Girne açıklarında alabora olan Filo Jet isimli yolcu gemisi faciasında can kaybı sayısı 8 olarak açıklanırken, kayıp sayısı 20’ye yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve adli/idari soruşturma başlatıldığını duyururken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise canlı yayınında konuşarak “Sorumlular varsa ben dahil gerekirse istifa ederim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Arıklı, "Gemi yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktı, yolculara yetecek sayıda can yeleği vardı" şeklinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mahkemede hakim 9 kişiyi tutukladıktan sonra 7 kişiye daha tutuklanma emri vermişti.

ARIKLI: SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN KESİN NEDEN SÖYLENEMEZ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Taşucu seferini yapmak üzere Girne Limanı’ndan ayrıldıktan sonra alabora olan Filo Jet ile ilgili açıklamalarda bulundu. BRT canlı yayınında konuşan Arıklı, kazanın nedeni, geminin belgeleri, denetim süreci ve siyasi sorumlulukla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Arıklı, gemi kaptanının yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip olduğunu ve gerekli ehliyeti bulunduğunu belirtti. Geminin de yaklaşık 2 buçuk ay önce Türk Loydu tarafından denetlendiğini ve klas belgesi aldığını söyledi.

"GEMİ YÜZDE 60 KAPASİTEYLE SEFERE ÇIKTI, YOLCULARA YETECEK SAYIDA CAN YELEĞİ VARDI"

Geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını belirten Arıklı, yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu ifade etti. Gemide Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni, Klas Sertifikası, kaptanlık lisansı ve Uygunluk Sertifikası’nın da bulunduğunu açıkladı.

ARIKLI: “KAMU GÖREVİ HESAP VERME MAKAMIDIR”

Siyasi sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Arıklı, Bakanlığı veya bağlı kurumlarda açık bir ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gereğini yapacağını söyledi. Arıklı, “Kamu görevi makamı koruma makamı değildir; hesap verme makamıdır” dedi.

"GEREKİRSE İSTİFA EDERİM"

BRT canlı yayınında kendisine yöneltilen istifa sorusunu da yanıtlayan Arıklı, “Sorumlular varsa ben dahil gerekirse istifa ederim” ifadelerini kullandı.

BATIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Geminin baş bölümünden su aldığı yönünde bilgiler bulunduğunu aktaran Arıklı, soruşturma tamamlanmadan kazanın nedeni konusunda kesin bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

Soruşturma kapsamında teknik arıza, yapısal sorun, stabilite problemi, yük veya balast kaynaklı sorun, insan hatası, deniz koşulları ile başka bir gemi veya cisimle temas ihtimallerinin araştırılacağını belirtti.

Arıklı, incelemenin yalnızca kaptan ve mürettebatla sınırlı olmayacağını söyledi. Geminin son teknik muayeneleri, yükleme ve ağırlık dağılımı, stabilite hesapları, balast durumu, limandan çıkış işlemleri ve ilgili kurumların yaptığı denetimlerin de inceleneceğini ifade etti.

AIS ve GPS kayıtları, radar kayıtları, VHF telsiz görüşmeleri, kamera ve alarm kayıtları ile bakım ve klas belgelerinin de soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

BATIK VE VDR İNCELENECEK

Filo Jet’in yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğunu belirten Arıklı, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Işın’ın 1 Eylül sabahı Girne’ye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Arıklı, batık üzerinde yapılacak incelemelerde geminin su aldığı noktanın, VDR cihazının ve batıktaki hasarın tespit edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tahliye sürecinin de soruşturulacağını aktaran Arıklı; alarm sisteminin çalışıp çalışmadığı, yolcuların zamanında bilgilendirilip bilgilendirilmediği, tahliye prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve ilk ihbar ile kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması arasında geçen sürenin araştırılacağını söyledi.

GİRNE-TAŞUCU SEFERLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Arıklı, Mağusa-Mersin seferlerinin başladığını ancak Girne-Taşucu hattına bu aşamada izin verilmeyeceğini açıkladı. Filo Jet şirketine ait seferlere de izin verilmediğini belirten Arıklı, hava yolu şirketlerinden ek sefer talep edildiğini söyledi.

LİMAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Başbakan Ünal Üstel de Filo Jet faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, geminin sefere çıkmasına izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Üstel, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan yetkililerin yerine yeni sorumluların görevlendirildiğini belirtti.

Başbakan Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu, aranan kişi sayısının ise 20’ye yükseldiğini açıkladı. Arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceğini bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 15 GEMİ VE 8 HELİKOPTER KATILIYOR

Üstel, arama-kurtarma çalışmalarında 15 geminin görev yaptığını açıkladı. Arama bölgelerinin deniz akıntıları ve kişilerin muhtemel sürüklenme alanları dikkate alınarak belirlendiğini kaydetti.

Havadan ise 8 helikopterin dönüşümlü olarak görev yaptığını belirten Üstel, İHA’larla da bölgenin tarandığını söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde karadan arama yaptığı da bildirildi.

SAT KOMANDOLARI DA ARAMALARA KATILDI

Türkiye’den gelen SAT komandolarının da arama çalışmalarına dahil edildiğini belirten Üstel, bölgeye ulaşması beklenen ek arama-kurtarma gemisiyle deniz altındaki çalışmaların genişletileceğini kaydetti.

Üstel, kazanın Girne açıklarında meydana gelmesinin ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşmasına imkan sağladığını belirtti. Sahil Güvenlik, güvenlik güçleri, Sivil Savunma ve diğer ekiplerin müdahalesiyle çok sayıda kişinin kurtarıldığını ifade etti.

KAPTAN VE ŞİRKET YETKİLİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU TAM 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Üstel, soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 kişinin tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldığını açıkladı.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Üstel, faciada ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunan kişilerin soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacağını söyledi.

"BU FACİA CEZASIZ KALMAYACAKTIR”

Üstel, “Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır” dedi. Başbakan Ünal Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının gece gündüz devam edeceğini, adli ve idari süreçlerin de sürdürüleceğini bildirdi.