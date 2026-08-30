Cem Yılmaz’ın kalbi aylar önce alarm vermiş! Doktor kulaktaki o detayı anlattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve anjiyo operasyonu geçirdiği bildirildi.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren doktoru, komedyenin ciddi bir kalp krizi atlattığını belirtti. Yılmaz'ın yaşadığı bu rahatsızlığın ardından kalp krizleriyle ilgili önemli bir detay yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Cem Yılmaz'ın kulak memesinde görülen belirgin çizgiye işaret ederek bu izin kalp rahatsızlıklarıyla doğrudan ilişkili olabileceğini dile getirdi.

KULAK MEMENİZDEKİ ÇİZGİ SAĞLIĞINIZLA DOĞRUDAN ETKİLİ OLABİLİR

Kulak memesinde yer alan bu çizgiye Frank işareti denildiğini belirten Yılancıoğlu, "Bu bulgu ilk kez 1970’lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi ve o zamandan beri birçok gözlemsel çalışmada ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkisi araştırıldı." dedi.

"YAŞLA BİRLİKTE DAHA SIK GÖRÜLÜR"

"Bazı meta-analizler, Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğini gösteriyor. Olası açıklamalar arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybı bulunuyor." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu uyarılarda bulundu:

"Ama kritik nokta şu: Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir.

Yani kulağınızda bu çizginin olması “kalp hastasısınız” anlamına gelmez; fakat özellikle sigara, hipertansiyon, yüksek LDL, diyabet veya aile öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa, kardiyovasküler riskinizi değerlendirmek için küçük bir hatırlatıcı olabilir."