Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği rahatsızlığın ardından acilen anjiyoya alınmıştı. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Ercan Akşit’in “Kalbin ön yüzünü ilgilendiren ve bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biri” sözleri, kamuoyunda krizin türü ve klinik boyutu hakkında büyük merak uyandırdı.

CEM YILMAZ’IN KALP KRİZİ TÜRÜ NE?

Doktorunun “kalbin ön yüzünü etkileyen ana damar tıkanıklığı” açıklaması, tıp dilinde yüzde 100 emin olmamakla birlikte bu tablonun STEMI (ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü) veya kalbin ana ön damarı olan LAD (Sol Ön İnen Arter) tıkanıklığına işaret ettiğini gösteriyor.

Kalbe giden ana damarın tamamen kapanmasıyla oluşan ve "ön duvar krizleri" olarak da adlandırılan bu tür, en yüksek risk taşıyan ve en hızlı müdahaleyi gerektiren vakalar arasında yer alıyor. Hızlı müdahale sayesinde doku kaybı engellenerek hayati riskin önüne geçildiği belirtildi.

TIPTA KALP KRİZİ TÜRLERİ NELERDİR?

Kalp krizleri, tıkanıklığın derecesine ve kalbin elektrokardiyogram (EKG) grafiğinde yarattığı değişimlere göre temel olarak üçe ayrılır:

STEMI (ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü): Kalbi besleyen koroner damarlardan birinin tamamen tıkanması durumudur. EKG’de belirgin değişimler görülür. En tehlikeli tür kabul edilir ve dakikalar içinde acil anjiyo, balon/stent müdahalesi gerektirir.

NSTEMI (ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü): Damarın tamamen değil, kısmen veya geçici olarak tıkandığı durumdur. Kalp kası hasar alır ancak STEMI kadar geniş çaplı bir elektrot değişimi göstermez. Yine de medikal müdahale ve anjiyo ile kontrol altına alınır.

Sessiz Kalp Krizi (Sessiz İskemi): Belirgin bir göğüs ağrısı veya nefes darlığı yaratmadan, fark edilmeden geçirilen kriz türüdür. Genellikle şeker hastalarında veya ileri yaştaki bireylerde ağrı duyusunun hissizleşmesi nedeniyle ortaya çıkar.

KALP KRİZİ SIRASINDA NASIL BİR TEDAVİ UYGULANIR?

Kriz anında hayati önem taşıyan ana unsur zamandır. Cem Yılmaz vakasında olduğu gibi, el bileğinden veya kasıktan girilerek yapılan koroner anjiyografi sayesinde tıkalı damar tespit edilir. Ardından balon ve stent uygulaması ile kan akışı yeniden sağlanır ve hasta koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınır.