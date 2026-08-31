Son Dakika | Gemi faciasında ölenlerin ve kayıpların isimleri açıklandı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasında 239 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin kayıp olduğunu belirtip ölenler ile kayıpların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER

Nihat Balyemez – Türkiye Cumhuriyeti

Hüseyin Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Nuray Zeytun – Türkiye Cumhuriyeti

Fahri Ateş – Türkiye Cumhuriyeti

Gülcan Gürel – Türkiye Cumhuriyeti

Reyhan Verim – Türkiye Cumhuriyeti

Nisa Torer – Türkiye Cumhuriyeti

Nurcan Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

KAYIP KİŞİLER

Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

Anni Asel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan – KKTC

Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt – KKTC

Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin desteğiyle denizden ve havadan kesintisiz sürdüğünü belirtti. Üstel, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Polis tarafından alınan ifadeler, yolcu bilgileri ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda veriler yeniden değerlendirildi. Daha önce kurtarılanlar arasında gösterilen 2 kişinin kayıp olduğu belirlendi.

Üstel, son durumu şu sözlerle açıkladı:

“Gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir.”

Arama çalışmalarında bütün imkânların kullanıldığını vurgulayan Üstel, “Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır.” dedi.

Üstel, “Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.