Son Dakika | Gemi faciasında ölenlerin ve kayıpların isimleri açıklandı
Son dakika... KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemi faciasında ölenlerin ve kayıpların kimliklerini açıkladı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi faciasında 239 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin kayıp olduğunu belirtip ölenler ile kayıpların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.
HAYATINI KAYBEDENLER
Nihat Balyemez – Türkiye Cumhuriyeti
Hüseyin Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
Nuray Zeytun – Türkiye Cumhuriyeti
Fahri Ateş – Türkiye Cumhuriyeti
Gülcan Gürel – Türkiye Cumhuriyeti
Reyhan Verim – Türkiye Cumhuriyeti
Nisa Torer – Türkiye Cumhuriyeti
Nurcan Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
KAYIP KİŞİLER
Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
Anni Asel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
Süleyman Erdoğan – KKTC
Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
İsmail Kurt – KKTC
Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin desteğiyle denizden ve havadan kesintisiz sürdüğünü belirtti. Üstel, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.
Polis tarafından alınan ifadeler, yolcu bilgileri ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda veriler yeniden değerlendirildi. Daha önce kurtarılanlar arasında gösterilen 2 kişinin kayıp olduğu belirlendi.
Üstel, son durumu şu sözlerle açıkladı:
“Gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir.”
Arama çalışmalarında bütün imkânların kullanıldığını vurgulayan Üstel, “Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır.” dedi.
Üstel, “Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.