Son Dakika | Gemi faciasında kahreden haberi KKTC Başbakanı verdi! Kayıp sayısı yükseldi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi hakkındaki son bilgileri açıkladı. Üstel, kayıp sayısının 18'den 20'ye çıktığını belirtti. 8 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Üstel, hastanedeki son durum hakkında, "Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı: O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra... Ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi insanımız var." bilgisini verdi.

Üstel, ayrıca kurtarılan sayısını da güncelledi. Kurtarılan kişi sayısı 241'den 239'a düştü.

Ünal Üstel ve soru gazeteci arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

"

Üstel: Kayıp olan... Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız.

Muhabir: 18 denmişti dün, o 2...

Üstel: Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem Girne Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirildiler.

Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı... O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra... Ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi insanımız var.

Muhabir: Şimdi şöyle bir şey var; 18 kayıp vardı, 2 daha arttığı söyleniyor. E o zaman geminin başından bu yana 267 kişi olduğu söyleniyordu geminin içinde.

Üstel: Evet.

Muhabir: Bu sayı da mı yanlış o zaman? 269'a mı yükselmiş oluyor?

Üstel: Yok, yok. 267. Sayı aynıdır. 259 yolcu artı 8 mürettebat.

Muhabir: E tamam, bunun 8'i vefat etti, 18'i aranıyordu, 241 de kurtarıldı denmişti. O zaman 239'a mı düştü?

Üstel: 239. Tamam mı? 239."

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlendiğini aktaran Üstel, cenazelerin ailelerine teslim edilmeye başlandığını söyledi. Arama çalışmalarının Türkiye ve KKTC ekipleri tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

GEMİYE YARIN ULAŞILACAK

Üstel, 514 metre derinlikte bulunduğu değerlendirilen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılmasının planlandığını açıkladı. Çalışmanın, Çanakkale’den bölgeye gelen Türkiye’ye ait arama kurtarma gemisiyle yürütüleceğini kaydetti.

Geminin içinde herhangi bir bulguya rastlanıp rastlanmadığının yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini ifade eden Üstel, sonuçların yarın akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

239 OLARAK GÜNCELLEDİ

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten Üstel, kurtarılanların sayısının 239 olduğunu açıkladı. Böylece daha önce 241 olarak duyurulan kurtarılan kişi sayısı 239’a düşürüldü.

Üstel, kurtarılanların Girne Akçiçek Hastanesi, Girne Asker Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

Hastanelerdeki kişilerin geminin yolcu listesiyle karşılaştırıldığını belirten Üstel, 40 kişinin kimlik teyidinin henüz tamamlanmadığını ifade etti. Mevcut verilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise kayıp olarak arandığını yineledi.