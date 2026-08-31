Girne'deki gemi faciasında robotik dalış yapılacak! Kara kutu aranacak

Girne açıklarında sekiz kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında arama çalışmaları yeni bir aşamaya geçiyor. Yaklaşık 514 metre derindeki enkaza, Türkiye’den gelecek özel gemi ve robotik sistemle ulaşılacak. Çalışmalarda kayıplar ve henüz erişilemeyen kara kutu aranacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sekiz kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kayıp sayısının 18 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 514 metre derinlikteki gemiye, Türkiye’den gelecek robotik sistemli araçla ulaşılacak.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hayatını kaybeden sekiz kişinin kimliğinin belirlendiğini ve ailelerine ulaşıldığını söyledi. Ailelerinin henüz izni olmadığı için kayıp ve ölenlerin kimliklerini açıklamadığını belirtti.

Erhürman, batan geminin yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğunun değerlendirildiğini belirtti:

"Bugün de aynı yoğunlukta devam ediyor. Sadece şu anda sürmeyen ve yarından itibaren başlayacak olan, daha önce size söylediğim, hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz geminin. Oraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz. Yarın biri zaten burada olacak."

ROBOTİK SİSTEMLE ENKAZA ULAŞILACAK

Türkiye’den gelecek gemilerden birinin bin metre derinliğe kadar inebildiğini aktaran Erhürman, aracın robotik sistemle görüntüleme ve kurtarma çalışması yapabileceğini söyledi:

"Bu geminin önemi şu; 1000 metreye kadar inebiliyor ve 1000 metre aşağıda robotik teknolojiyle hem görüntüleme hem bulabildiğimiz,nsanımız olursa onu yukarıya taşıma, becerisi olan, yetisi olan bir gemi. Biliyorsunuz bu derinliğe dalgıçların dalması mümkün değil. Dün dalgıçlar da kullanıldı bizim buradaki yerel imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde. Ama yarın böyle bir gemiyle devam edecek. Tabii bugün ama, gece de dahil olmak üzere dün gece de yürütülen, dün gün içinde de yürütülen bütün arama kurtarma çalışmaları aynı yoğunlukta devam ediyor."

Erhürman, mevcut imkânlarla deniz dibindeki gemiye müdahale edilemediğini belirtti. Kara kutuya da henüz ulaşılamadığını söyleyen Erhürman, "Şu anda hayır, şu anda hayır." dedi.

Faciayla ilgili idari soruşturmanın başladığını açıklayan Erhürman, yargısal sürecin de sürdüğünü bildirdi:

"Bir de işin idari soruşturma bacağı var. Biliyorsunuz çok sayıda iddia, çok sayıda soru var şu anda ortalıkta.

Bu, bu konuyla ilgili bir idari soruşturma zaten halihazırda başlamış durumda. Yargısal aşamayı ise takip etmişsinizdir zaten mahkemeyi. 9 kişi için 3 gün tutukluluk verildi. Geriye kalanlar için de tahkikatın bir an önce başlaması emrini verdi yargıç. Dolayısıyla işin yargısal bacağı bu. Ama salt bir yargısal bacak yok şu anda. Aynı zamanda idari soruşturma bacağı da devam ediyor. Hani işte iddialar var; 2 saat önce sefere çıkmasın dendi ama sonra çıktı diye, veya kaptan şöyle dedi diye..."

GEMİ DENETİMİ VE KAPTANIN TUTUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geminin sefere çıkışı, su aldığı yönündeki uyarılar, son denetim tarihi ve kaptanın tutumuna ilişkin iddiaların araştırıldığını belirten Erhürman, doğrulanmayan bilgiler üzerinden değerlendirme yapmayacaklarını vurguladı:

"Bu iddiaların hepsi şu anda iddia aşamasında. Bizim burada spekülasyon yapmamız hiçbir şekilde doğru değil. Ama tüm bu iddialar hepsi dosyalanıyor ve hepsiyle ilgili araştırmalar başladı. Bunlarla ilgili sonuca ulaşıldıktan sonra basın bilgilendirilecek. Çünkü öncesinde bir şey söyleyip de sonra aslında öyle değilmiş gibi bir yere varmak hiçbir şekilde devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz."

Erhürman, liman yetkilileri de dahil olmak üzere olası hata, kusur ve ihmallerin idari soruşturma kapsamında inceleneceğini ifade etti.

KAYIP SAYISI 18

Kayıp sayısının dün gece itibarıyla 18 olduğunu açıklayan Erhürman, daha net bilginin yarın paylaşılabileceğini söyledi:

"Evet, elimizdeki dün gece itibariyle 18'di. Ama tabii yani bu rakamların hesaplanması, insanlara ulaşılması en net bilgi. Muhtemelen yarın itibariyle daha net rakamlarla verebileceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz."

Erhürman, hayatını kaybedenler ile henüz ulaşılamayan kişilerin ailelerinin bilgilendirildiğini kaydetti. Türkiye’de bulunan ailelere Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’deki ailelere ise Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla ulaşıldığını belirtti.

Arama çalışmalarında umudu koruduklarını söyleyen Erhürman, şöyle konuştu:

"Vallahi yani umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Ama insanlarımıza bir biçimde ulaşmakla yükümlü sayıyoruz kendimizi. Elbette dediğim gibi yani 514 metre derinde tam durum nedir şu anda bunun üzerine de spekülasyon olur söyleyeceğim her şey. Ama bütün çabamız son ana kadar, mümkün olan son ana kadar tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız."