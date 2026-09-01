Gemi faciasında kritik saatler: Mehmetçik 20 kayıp yolcu için 514 metre derine dalacak

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 8 kişi yaşamını yitirdi, "kurtarıldı" denilen 2 kişinin de kayıp olduğu anlaşılınca arananların sayısı 20’ye yükseldi. Sefere izin veren liman personelinin açığa alındığı, kaptan dahil 8 mürettebatın tutuklandığı facianın ardından, Türk donanması 514 metre derinlikteki enkaza ulaşmak için çalışma başlattı.

İHMALLER ZİNCİRİ: LİMAN PERSONELİ AÇIĞA ALINDI, KAPTAN TUTUKLANDI

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre KKTC’nin Girne kentinden Mersin’in Taşucu ilçesine gitmek üzere önceki gün saat 12.00’de hareket eden yolcu gemisi, kalkıştan kısa bir süre sonra güverteden su alarak alabora oldu. Yan yatan gemide bulunan 267 kişiden 239’u kurtarılırken, 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise Akdeniz'in sularında kayboldu. Kazanın ardından sağ kurtulan gemi kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alınarak tutuklandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daha önce 18 olarak açıklanan kayıp sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, daha önce yayımlanan kurtarılanlar listesinde yer alan 2 kişinin aslında kayıp olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Başbakan Üstel ayrıca, riskli koşullara rağmen geminin sefere çıkmasına izin veren liman personelinin açığa alındığını ve yerlerine yeni personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı ise batan katamaranın bağlı bulunduğu Filo Denizcilik şirketinin tüm seferlerini yeni bir karar alınıncaya kadar durdurdu. Buna karşın Başbakan Üstel, arama kurtarma çalışmaları nedeniyle durdurulan Mersin-KKTC arasındaki genel seferlerin bugün itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Girne-Taşucu hattındaki seferlerin, sahil güvenliğin belirleyeceği rota üzerinden yapılacağı kaydedildi.

514 METRE DERİNLİKTE ROBOT DENİZALTIYLA ARANACAK

Girne’nin 6 kilometre açığında, denizin 514 metre derinliğinde tabana oturan gemi enkazına ulaşmak için Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girdi. Türk donanmasına ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi bölgeye sevk edildi. Gemide bulunan, 3 bin metre derinliğe kadar inebilme kapasitesine sahip robot mini denizaltı ve basınca dayanıklı özel kıyafetli balık adamlar enkaza inecek.

Sabah saatlerinde kaza noktasına ulaşması beklenen özel donanımlı personelin, öncelikle gemi içinde mahsur kaldığı değerlendirilen yurttaşların cenazelerini çıkarması, ardından kazanın kesin nedenini ortaya koyacak olan geminin karakutusunu gün yüzüne çıkarması planlanıyor.

Bölgedeki arama çalışmalarında gece boyunca 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA görev yaptı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği de bünyesinde bir kriz masası oluşturarak kazazedeler ve aileleri için destek programı başlattı.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 20 KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Geminin hızla su alıp yan yatması sonucu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Deniz yüzeyinde kalan yurttaşlar yardıma gelen tekneler tarafından kurtarılırken geriye bavullar kaldı.

Faciada yaşamını yitiren 8 yurttaşın kimlikleri açıklandı: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilalioğlu.

Yaşamını yitiren Uzman Çavuş Fahri Ateş’in, eşi ve 4 yaşındaki kızına can simidi takıp kurtardıktan sonra denize atladığı öğrenildi. Eşi ve çocuğu hastanede tedavi altına alınan Ateş, Mersin Erdemli’de son yolculuğuna uğurlanacak. Yakınlarının düğünü için ailesiyle birlikte KKTC’ye giden Hüseyin Özdemir yaşamını yitirirken, eşi Şerife Özdemir’in kaybolduğu, iki kızı ve damadının ise kurtulduğu bildirildi. Özdemir Silifke’de, Nihat Balyemez Gaziantep’te, Nuray Zeytun Gazimağusa’da toprağa verilecek. Reyhan Verim’in cenazesi ise Mersin’e nakledildi.

Arama kurtarma ekiplerinin Akdeniz’de aradığı 20 kayıp yurttaşın isimleri ise şöyle: Ferdi Torer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Asel Hilalioğlu, Şerife Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

AİLELER BİLGİ ALAMIYOR: KAYIPLAR SOSYAL MEDYADAN ARANIYOR

Resmi makamlardan net bilgi alamayan kayıp yakınları, sosyal medya platformları üzerinden fotoğraflı ilanlar vererek yakınlarını aramaya başladı. Telefon numaralarını paylaşan aileler, gören veya bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istiyor.

Kayıplar arasında Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Demir ve kardeşi Mustafa Demir de bulunuyor. 3 ay önce çalışmak amacıyla Kıbrıs’a giden iki kardeşin, memleketlerine izne gelmek üzere gemiye bindikleri belirtildi. Kayıp kardeşlerin amcasının oğlu Ahmet Demir durumu şu sözlerle aktardı:

"Olayı saat 14.00 sıralarında duyduk. Sadece geminin battığını öğrendik, daha sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık. Yetkililerden ricamız bize net bir bilgi vermeleri. Annesi ve babası perişan halde, çok üzgünler. İkisi de 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Memlekete izine gelirken bu talihsiz olay meydana geldi."

Reyhanlı’dan tatil için KKTC’ye giden Biçer Ailesi'nin çocukları Saliha Miray Biçer (12) ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer (6) de kayıplar listesinde yer alıyor. Baba Hayri Biçer (42), anne Ayten Biçer (35) ve 10 yaşındaki oğulları Halil Kerem sağ kurtulurken, 2 çocuk akıntıya kapıldı. Kıyıda arama çalışmalarını takip eden anne Ayten Biçer, olayı şu sözlerle anlattı:

“İki çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti.”