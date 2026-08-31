Tarlada kilosu 10 liraya kadar düştü, marketlerde hala 4 katına satılıyor!

Türkiye'nin en fazla patates üreten illeri arasında bulunan Aksaray'da tarladaki kilo fiyatı 25 liradan 10 liraya kadar geriledi. Buna karşın pazar ve marketlerde patates hala 35 ila 40 lira bandında satılıyor. Üreticiler düşüşün rafa yansımamasına tepkili.

Aksaray, Türkiye'nin en fazla patates üreten ilk 10 il arasında yer alıyor. Kentte 63 bin dekar alanda yıllık 228 bin ton patates üretiliyor. Ancak sezon başında tarlada kilosu 25 liradan satılan patates, son günlerde 10 liraya kadar geriledi.

REKOLTE BOL, TARLA FİYATI ERİDİ

Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde patates yetiştiren üretici Serhat Karcıoğlu, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini söylüyor. Karcıoğlu, Nisan ayında ekilen ürünün hiç sulama yapılmadan hasat dönemine ulaştığını aktarıyor.

Aksaray patatesi Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor. Bölgeden ayrıca fabrikalık ürün sevkiyatı yapılıyor. Yalnızca Selime beldesinde ekim alanı 6 bin dekarı buluyor.

Karcıoğlu şöyle konuşuyor:

"Bölgemizdeki patates çok kaliteli ve lezzetlidir. Marmara, Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'daki illere patates gönderiyoruz. Bunun yanında fabrikalık ürünler gönderiyoruz. Ürettiğimiz patateslere yoğun talep var. Selime beldesinde 6 bin dekar ekim arazimiz var. Bu yıl yağmurun fazla yağmasıyla bereket oldu. Nisan ayında ekim yaptık. Hiç sulama yapmadan hasat dönemine geldik."

MARKETTE ETİKET DEĞİŞMEDİ

Ağustos ayı başında kilosu 20 ila 25 lira arasında alıcı bulan patatesin tarla fiyatı, bir ayda 10 liraya kadar indi. Ne var ki aynı ürün pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılmayı sürdürüyor. Üreticilerin dört kat farkla raflara ulaşan fiyat karşısında tepkisi büyüyor.

'ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR'

Karcıoğlu, tarladaki düşüşün market etiketlerine yansımadığını vurgulayarak dert yanıyor:

"Ağustos ayı başında rekolteden ve fiyatlardan da çok memnunduk. Kilosunu 20 ila 25 liraya kadar verdik. Şu an 10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor. Fiyatlar tarlada sürekli düşerken, biz bu indirimi maalesef market etiketlerinde göremiyoruz. Market fiyatlarında da bu düşüşü görürsek, en azından vatandaşlarımızda ucuz ürün almış olur. Çiftçinin beklentisi yüksek fiyatlar değil sadece emeğinin karşılığı almasıdır."

(DHA)