Tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi: Etiket hilesi ortaya çıktı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini sattığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmek için ilçe genelinde denetimler yürüttüğü belirtildi.

Denetimler sırasında bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa çıkarıldığı saptandı.

ETİKETLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Ekipler, bazı ürünlerdeki son kullanma tarihlerinin silindiğini ve yerlerine yeni tarihler içeren etiketlerin yapıştırıldığını belirledi.

El konulan çok sayıda gıda ürünü imha edilirken, ilgili iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını riske attığı tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini açıkladı.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini söyleyen Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. (AA)