Son dakika | En düşük emekli aylığı farkı için tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler farkların yatırılacağı tarihteydi.

CUMA GÜNÜ YATIRILIYOR

20 bin lira olan aylıklara farklar 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ EMEKLİ MAAŞI TUTARI

Düzenlemeyle, 2026 yılı temmuz ayından itibaren yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık tutarı, 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Artış, yaklaşık 5,1 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.

KAPSAM VE UYGULAMA ESASLARI

Düzenlemeden, kök aylığı belirlenen yeni tutarın altında kalan emekliler faydalanacak. Kök aylığı ile güncel en düşük emekli aylığı arasındaki fark, Hazine tarafından karşılanacak. Uygulama, mevcut emeklilerin yanı sıra hak sahibi konumundaki tüm vatandaşları da kapsıyor.

HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, maaşları yeni belirlenen asgari tutarın altında kalan emeklilerin dosyaları otomatik olarak güncellenecek. Emeklilere herhangi bir başvuru zorunluluğu getirilmezken, aylık farkları doğrudan hesaplara yatırılacak. Yetkililer, düzenlemenin emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.