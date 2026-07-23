Yakalanmasalar hepsini bize yedireceklerdi: Tonlarcası imha edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri kapsamlı kontrollerde insan sağlığını tehdit eden çok sayıda ürünü tespit etti. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve tüketilmesi sakıncalı olduğu belirlenen yaklaşık 5 ton gıda ve çeşitli tüketim ürüne el konuldu. El konulmasaydı bu ürünlerin hangi işletmelerde satışa sunulacağı veya kimlere satılacağı ise meçhul.

TOPLANAN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilirken, muhafaza koşulları ile hijyen kurallarına uygunluk da denetlendi. Toplanan ürünler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve muhafaza koşullarına uygun olmayan ürünlere el koyduklarını belirten Ölçen, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini kaydetti. (AA)