Tapudan çıktı parasını düşürdü! Gerçek kamerada ortaya çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tapu satışı sonrası bankaya gitmek üzere otomobiline binen Samet Dündar’ın düşürdüğü 100 bin lirayı yoldan geçen M.Ö. bulup aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından şüpheli yakalanırken, para da bulundu.

PARANIN EKSİLDİĞİNİ BANKADA FARK ETTİ

Olay, saat 10.30 sıralarında 1914 Sokak üzerindeki bir noktada meydana geldi. Tapu satışının ardından aldığı para ile otomobiline binmek isteyen Samet Dündar, 100 bin liralık banknot destesini yola düşürdü.

Dündar, bankaya gittiğinde yanındaki paranın eksik olduğunu fark etti. Otomobilini de kontrol eden Dündar, parayı bulamayınca düşürmüş olabileceğini anladı ve durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Dündar’ın otomobiline bindiği sırada para destesini yola düşürdüğü belirlendi.

Kısa süre sonra bölgeden geçen M.Ö.’nün ise yerdeki parayı fark ederek aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

100 BİN LİRA ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen 60 yaşındaki M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Dündar’a ait olduğu belirlenen 100 bin lira bulundu. Paraya el koyan ekipler, M.Ö.’yü işlemleri için Şehit Ali Gülhan Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. (DHA)