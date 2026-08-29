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Halk TV Türkiye Devrilip alev topuna dönen TIR kül oldu

Devrilip alev topuna dönen TIR kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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Devrilip alev topuna dönen TIR kül oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak devrildi. Çorum-Alaca kara yolu üzerindeki Küre köyü mevkisinde gerçekleşen olayda, Çorum'dan Yozgat istikametine doğru seyir halinde olan Y.G. yönetimindeki TIR, bir anda kontrolden çıkarak yan yattı.

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DEVRİLEN ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Meydana gelen kazanın hemen ardından devrilen TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı adeta alev topuna çevirirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'ı saran alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sürücü Y.G. kazayı yara almadan atlatırken, alevlere teslim olan TIR ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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