Tapuda yeni dönem başlıyor: Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, Ticaret Bakanlığınca taşınmaz satışlarında 1 Ekim'de zorunlu hale getirilmesi planlanan “Güvenli Ödeme Sistemi” öncesinde alıcı ve satıcılara uyarılarda bulundu. Arpacı, işlemlerin taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanları aracılığıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

DOLANDIRICILIK RİSKİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında 1 Ekim'de zorunlu olarak devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Sistemle kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve satış bedelinin güvenli bir ortamda transfer edilmesi hedefleniyor.

PARA TAPU DEVRİNDEN ÖNCE SATICIYA GEÇMEYECEK

Taşınmaz satışlarında bedelin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlayacak sistem kapsamında, alıcının ödediği para taşınmazın tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılmayacak. Böylece taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi sağlanacak.

Bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek süreçte emlak işletmeleri de sistemin kullanımı konusunda alıcı ve satıcılara yardımcı olacak.

“EMLAKÇILARIN ARADAN ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

ATEM Başkanı Burak Arpacı, sistemin vatandaşlardan emlak işletmelerine kadar geniş bir kesimi ilgilendirdiğini söyledi.

Uygulamanın vatandaşların mağduriyetini önlemek amacı olduğunu belirten Arpacı, “Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem.” dedi.

Oda üyesi emlakçıların büyük bölümünün sistem hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Arpacı, uygulamayla ilgili üyelere eğitim vereceklerini de söyledi.

“YETKİ BELGELİ DANIŞMANLA ÇALIŞIN”

Alıcı ve satıcılara çağrıda bulunan Arpacı, taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunan gayrimenkul danışmanlarıyla çalışılmasını önererek, "Tüketicilere, taşınmaz ticareti yetki belgesi olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmasını öneriyoruz. Odamıza gelen şikayetlerin çoğu 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz kaydı ve vergi levhası olmayan insanlar nedeniyle yaşanıyor. Yetki belgesine sahip ve kendini geliştiren gayrimenkul danışmanları, işlerini düzgün ve tüketiciyi mağdur etmeden yapıyor ve işi biliyor, dolayısıyla bu sistemde de vatandaşlara yardımcı olacaklar." dedi.

“RAYİÇ BEDEL VE GERÇEK DEĞER FARKI AZALTILMALI”

Arpacı, sistemin amacına ulaşabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunarak, gerçek değer ile rayiç bedel arasındaki farkın azaltılması, sektör olarak güvenli ödeme kapsamında yalnızca rayiç bedelin ödenip kalan tutarın elden verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesi konusunu çok önemsediklerini vurguladı. (AA)