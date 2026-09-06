Ev alıp satacaklar için yeni dönem başladı: Eski DASK devri tamamen bitti

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliğiyle duyurulan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) düzenlemesi, 5 Eylül tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, taşınmaz alım satımlarında eski ev sahibine ait DASK poliçesinin yeni alıcıya devredilmesi uygulaması tamamen rafa kalktı.

Uygulamanın başlamasıyla konut alım satım süreçlerinde hem alıcılar hem de satıcılar için yeni bir süreç işlemeye başladı.

KONUT SATIŞLARINDA DASK DEVRİ ARTIK YAPILAMAYACAK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) edinilen bilgilere göre, konut satışı gerçekleştiğinde eski mülk sahibinin ZDS poliçesi artık doğrudan yeni ev sahibine aktarılmayacak. Satış sonrasında eski poliçenin ek belge (zeyilname) ile devredilmesi uygulaması sona erdirildi.

Mevcut sistemde süreç şu şekilde ilerleyecek: Eski ev sahibinin sigorta şirketi ya da acentesine başvurarak iptal talebinde bulunmasıyla birlikte, poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih temel alınarak sonlandırılacak.

EVİNİ SATANLARA KULLANILMAYAN GÜNLERİN PRİMLERİ İADE EDİLECEK

Yeni düzenlemenin satıcılar açısından getirdiği en önemli değişiklik prim iadesi oldu. Satış işlemiyle birlikte sona eren poliçede, kalan ve kullanılmayan günlere karşılık gelen prim tutarı hak sahibine geri ödenecek.

Söz konusu iade; sigorta ettiren veya önceki ev sahibinin başvurusu üzerine doğrudan poliçeyi tanzim ettiren kişiye yapılacak.

TAPU TESCİLİNDE ALICININ KENDİ ADINA DÜZENLENMİŞ POLİÇESİ ARANACAK

Gayrimenkulü devralan yeni alıcılar açısından ise kendi adlarına bağımsız bir ZDS poliçesi yaptırma zorunluluğu uygulanacak. Tapu müdürlüklerindeki devir ve tescil işlemleri sırasında, evi satın alan kişinin kendi adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesi bulunup bulunmadığı resmi olarak kontrol edilecek.

SATIŞ DIŞINDAKİ HAK SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE 15 GÜN ŞARTI

Yeni mevzuat sadece satışları değil, konut üzerindeki mülkiyet veya hak sahipliğinin satış dışı yollarla el değiştirdiği durumları da kapsıyor. Satış ve satışa benzer nitelikte olmayan diğer hak sahipliği değişikliklerinde mevcut ZDS poliçesi iptal edilmeyecek, yeni hak sahibi üzerinden devam edecek.

BU KAPSAMDAKİ SÜREÇTE ŞU KURALLAR İŞLETİLECEK:

Yeni hak sahibi, poliçenin mevcudiyetini öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine veya acenteye bildirimde bulunmak zorunda olacak.

Bildirimin şirkete ulaşmasının ardından acente veya sigorta şirketi, 24 saat içinde hak sahibi değişikliğini sisteme işleyecek ve güncel poliçeyi yeni hak sahibine teslim edecek.

"UYGULAMA BİRLİĞİ VE DOĞRU KİŞİ ADINA POLİÇE HEDEFLENİYOR"

Düzenlemenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, ZDS sisteminin daha etkin işlemesi için SEDDK ile sürekli istişare halinde çalıştıklarını ve sahadaki ihtiyaçları takip ettiklerini belirtti.

Demirkan, değişikliğin temel amacını şu ifadelerle açıkladı:

"ZDS sisteminde süreçlerin vatandaşlar açısından açık ve anlaşılır olması, aynı zamanda uygulamanın tüm taraflar için aynı şekilde yürütülmesi önem taşıyor. Yeni düzenlemeyle bir konutun sahibinin değişmesi durumunda mevcut poliçenin nasıl devam edeceğine ilişkin sürecin daha açık hale getirilmesi, uygulama birliğinin güçlendirilmesi ve poliçenin doğru kişi adına düzenlenmesi hedeflendi."

PRİM İADESİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Kullanılmayan sürelere ait ücret iadelerinin işleyişine değinen Demirkan, "Vatandaşlarımız, prim iadesine ilişkin işlemler için poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilir. İade tutarı, tapudaki tescil tarihi esas alınarak poliçenin kullanılmayan süresine göre hesaplanacak." bilgisini verdi.

Sigorta acenteleri ve şirketlerinin yeni sistemde merkezi bir noktada bulunduğunu aktaran Demirkan, bu kurumların hem 24 saatlik poliçe güncelleme işlemlerini yapacağını hem de prim iadesi başvurularında doğrudan temas noktası olacağını ifade etti.

EV ALACAK VE SATACAK KİŞİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

DASK Genel Sekreteri Demirkan, yeni dönemde gayrimenkul işlemi yapacak taraflara yönelik şu uyarılarda bulundu:

"Yeni dönemde vatandaşlarımızın özellikle ev alım ve satım işlemlerinde ZDS poliçelerini de sürecin bir parçası olarak değerlendirmeleri önem taşıyor. Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçelerinin tapudaki satış işlemiyle birlikte sona ereceğini bilmeleri ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi için sigorta şirketleri veya acenteleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek."

Satış dışı devirlerde 15 günlük bildirim ve acentelerin 24 saatlik işlem süresine uyması gerektiğini hatırlatan Demirkan, acente veya sigorta şirketine ulaşamayan ya da bilgi almak isteyen vatandaşların, kurumun resmi internet sitesi olan dask.gov.tr adresindeki "DASK'a mesajım var" kanalı üzerinden doğrudan kuruma ulaşabileceklerini bildirdi.