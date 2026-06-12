Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Bu belgeyi sunmak için 15 gün süre verildi!

Tapu işlemlerinde dijital dönüşüm çalışmaları ve kayıt sistemlerinin daha güvenilir hale getirilmesine yönelik adımlar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, özellikle tarım arazisi sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

İstenilen belgeler için tapu sahiplerine 15 gün süre verildi.

GEREKLİ BELGELERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Bakanlık, tapu sahiplerinin belirlenen süre içinde gerekli belgeleri tamamlaması gerektiğini duyururken, düzenlemenin mülkiyet bilgilerinin güncellenmesi, hak sahipliğine ilişkin kayıtların daha şeffaf bir yapıya kavuşturulması ve işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılmasını hedeflediğini vurguladı. Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak sistemin ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin daha etkin biçimde kayıt altına alınması amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) de kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikler; çiftçilerin kayıt işlemleri, denetim süreçleri ve sistemde yapılacak güncellemelere ilişkin usul ve esasları içeriyor.

TEK TEK İPTAL EDİLECEK

Yapılan yenilik kapsamında, taahhütname kapsamında yer alan arazilerin kaydı, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya belirlenen tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle gerçekleşecek.

Mirasçı ya da hissedarların bu arazilere yönelik itirazda bulunmaları durumunda, itiraz edilen hisse oranına denk gelen alanların kayıtları iptal edilecek.

GEÇERSİZ SAYILACAK

Miras yoluyla edinilen ve taahhütname kapsamına alınan hisseli tarım arazileri için de benzer kurallar uygulanacak. Hissedarlar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi halinde, söz konusu taşınmazlara ilişkin kayıtlar, itiraz edilen alanlarla sınırlı olmak üzere içinde bulunulan üretim yılından taahhüt süresinin sona ereceği tarihe kadar geçerliliğini yitirecek. Yapılan bu düzenlemelerle, tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf, denetlenebilir ve düzenli bir yapı içerisinde sürdürülmesi amaçlanıyor.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ: TEMİN EDİLMESİ GEREKİYOR

Yetkililer, talep edilen belgelerin tamamlanabilmesi için ilgililere 15 günlük süre tanındığını duyurdu. Veraset yoluyla ortak olunan ve taahhütname kapsamında başvurusu yapılan tarım arazilerine yönelik hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılacak itirazlar, ilgili kayıtların geçerliliğini etkileyerek taahhütname süresinin sonuna kadar hüküm doğuracak. Buna karşılık, mirasçı ve hissedar sıfatı taşımayan kişilerden gelecek itirazlar ise sonraki değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmayacak.

İŞTE GEREKEN BELGE

Mirasçılık belgesinin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi zorunlu tutuluyor. Tapu kayıtlarında malik olarak görünen kişinin vefat etmesi ve mirasın henüz resmi olarak mirasçılar adına tescil edilmemesi durumunda, söz konusu taşınmazlar intikal işlemi tamamlanmamış araziler kapsamında değerlendirilecek. Bu tür arazilere ilişkin taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, hak sahipliğinin tespit edilebilmesi amacıyla mirasçılık belgesinin sunulması istenecek.

Başvuru sahibinin ilgili taşınmazda herhangi bir hissesi bulunmaması durumunda, diğer hissedarlarla düzenlenmiş kira sözleşmesi ya da taahhütnamenin ibraz edilmesi gerekecek. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde ise hisse oranlarının net olarak belirlenemediği durumlarda, başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için tüm hissedarların taraf olduğu kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.